Les nouveaux modèles d’iMac ne seront pas disponibles cette année

D’après les récents rapports d’initiés renommés, une chose est sûre : de nouveaux iMac seront bientôt présentés au monde entier, mais ils ne seront pas disponibles en 2023 pour ceux qui les attendent. Selon un célèbre analyste d’Apple, le géant de Cupertino apportera le rafraîchissement de l’iMac trois ans après le dernier, et c’est en 2024 que l’on verra un ordinateur de bureau mis à jour avec les nouvelles puces.

D’autre part, l’écran de l’iMac serait également mis à jour, avec une dalle Mini-LED qui arrivera plus tard, en 2025.

Ming-Chi Kuo, le célèbre analyste d’Apple, a publié une mise à jour sur son compte X, affirmant que les prochaines versions de l’iMac arriveraient dans les années à venir et non pas en 2023 avant la fin de l’année. Kuo a estimé que la nouvelle itération de l’iMac arriverait l’année prochaine, en 2024, mais n’a pas précisé à quelles dates ou périodes Apple livrerait cet appareil mis à jour.

Kuo a également précisé que ces nouvelles informations concernaient l’iMac de 24 pouces, dont le design et la version sont identiques à ceux de 2021, lorsque la série M a été introduite pour la première fois dans la gamme. La raison pour laquelle Apple retarde la sortie de l’iMac rafraîchi à l’année prochaine n’a pas été révélée, d’autant plus qu’il était initialement prévu pour cette année dans les rapports précédents.

2023 : Mac Pro, iMac Pro and Mac mini https://t.co/NiloxXy0jv — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 11, 2022

Kuo a également mentionné un autre appareil, la variante la plus grande de l’iMac, avec un écran de 32 pouces, qui devrait être un modèle haut de gamme doté d’une dalle Mini-LED. Cette nouvelle technologie d’affichage constituerait une amélioration par rapport aux écrans LCD Retina actuels, mais il n’a rien dit de la puce qui l’accompagnerait.

On suppose qu’elle sera livrée avec les puces Apple M3, et Kuo, ainsi que d’autres spéculateurs, affirment qu’elle sera livrée d’ici 2025.

Qu’est-il advenu des iMac ?

Un an, c’est un peu rapide pour une mise à jour technologique, et deux ans suffisent déjà à faire patienter les gens, mais trois ans, c’est peut-être trop, quelque chose qui peut faire penser que l’appareil est déjà obsolète. C’est le cas de l’iMac d’Apple, qui a été commercialisé pour la dernière fois avec la puce M1 de première génération, et qui ne verra le jour qu’en 2021.

De nombreuses spéculations annonçaient son arrivée pour 2022, mais Apple ne l’a pas annoncée par le biais d’un événement ou d’un communiqué de presse, les initiés affirmant qu’elle arriverait en 2023. Cependant, il a également été spéculé que l’iMac arriverait fin 2023 ou plus tard, ce qui signifie qu’il pourrait également se concentrer sur une sortie en 2024, avec des indices de Mark Gurman de Bloomberg qu’il arriverait avec le M3.

Cependant, on ne sait toujours pas quand Apple présentera la nouvelle génération de puces M3 au monde et aux ordinateurs qui l’utiliseront, et il en va de même pour l’iMac. Qu’il s’agisse de problèmes de puces ou d’un changement dans la production de ses assemblages, Apple n’a pas encore présenté ses iMac de nouvelle génération au monde, malgré l’attente massive et l’anticipation du public, encore prolongée jusqu’en 2024 et 2025.