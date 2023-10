Avec un bond d’abonnés, Netflix s’apprête à devenir encore plus cher

Dans son rapport de résultats publié mercredi, Netflix a annoncé avoir gagné 8,76 millions de nouveaux abonnés au cours des derniers mois, ce qui porte le nombre de ses utilisateurs à 247,15 millions.

À l’occasion de cette annonce, Netflix a déclaré dans son rapport :

Au cours des six derniers mois, notre industrie a été confrontée à des difficultés dues aux grèves des scénaristes et des acteurs aux États-Unis. Nous sommes parvenus à un accord avec la WGA, mais les négociations avec la SAG-AFTRA se poursuivent. Nous sommes déterminés à résoudre ces problèmes rapidement, afin que tout le monde puisse retourner à la création de films et de séries TV appréciés. En ce qui concerne les publicités, moins d’un an s’est écoulé depuis notre lancement. Il faut du temps pour créer une nouvelle activité à partir de rien, et nous avons constaté que les recettes publicitaires n’auront pas d’impact significatif sur nous en 2023. Nous sommes très optimistes quant au potentiel à long terme de ce marché de 180 milliards de dollars, d’autant plus que de plus en plus de téléspectateurs passent de la diffusion linéaire à la diffusion en streaming. Notre volet publicitaire bénéficie d’un fort engagement de la part des membres et, même s’il reste du travail à faire, nous réalisons de solides progrès, jetant les bases d’un flux de revenus de plusieurs milliards de dollars à terme. Notre objectif immédiat est d’augmenter le nombre de nos membres, en faisant de Netflix un choix essentiel pour les annonceurs, une étape cruciale pour que la publicité devienne une part significative de notre activité.

La société a également fait état d’une augmentation significative de son plan d’abonnement avec publicité, qui a connu une croissance de 70 % au cours de ce trimestre. Le niveau d’abonnement le plus abordable représente désormais 30 % de toutes les nouvelles inscriptions dans 12 pays.

En réponse à l’évolution de la dynamique, Netflix procède à des ajustements de prix. L’abonnement de base à 9,99 dollars coûtera désormais 11,99 dollars et l’abonnement Premium à 19,99 dollars passera à 22,99 dollars. Les formules Standard et avec support publicitaire restent inchangées.

Les ajustements de prix s’appliquent également au Royaume-Uni et à la France, avec une augmentation du prix des forfaits Basic et Premium. En France, le forfait Basic coûtera 10,99 € et le forfait Premium 19,99 € par mois. Les formules Standard et avec support publicitaire restent inchangées, soit respectivement 13,49 et 5,99 euros par mois.

Prévisions de revenus et croissance du nombre d’abonnés

Netflix prévoit une augmentation de 11 % de son chiffre d’affaires au quatrième trimestre, pour atteindre 8,69 milliards de dollars. Le nombre d’abonnés devrait rester similaire à celui du troisième trimestre, bien que la force du dollar américain puisse avoir un impact négatif sur le chiffre d’affaires d’environ 200 millions de dollars.

Netflix vise une marge d’exploitation de 20 % pour l’ensemble de l’année 2023, ce qui se situe dans le haut de la fourchette de 18 % à 20 % prévue précédemment. Pour l’ensemble de l’année 2024, elle s’attend à des marges d’exploitation comprises entre 22 % et 23 %. La société prévoit également des « changements substantiels » dans son modèle de rémunération des cadres en 2024, tout en continuant à mettre l’accent sur les récompenses basées sur la performance.

Principaux contenus à venir

Netflix propose une gamme de passionnants contenus pour les mois à venir, notamment son premier événement sportif en direct, la Netflix Cup, l’émission de téléréalité Squid Game et l’anime Scott Pilgrim. En outre, Netflix a conclu un accord pluriannuel avec Skydance Animation pour la production de films d’animation.

Parmi les titres les plus connus, citons « Leo », avec Adam Sandler, et « Chicken Run: Dawn of the Nugget », la suite de Chicken Run, le film d’animation en stop-motion qui a rapporté le plus d’argent.

Les mois à venir promettent un programme passionnant, avec la dernière saison de The Crown, Berlin dans la franchise Money Heist, l’émission de téléréalité Squid Game : The Challenge, et de nombreux films mettant en scène des talents de premier plan.

Netflix sortira des films avec des acteurs de renom tels que Julia Roberts, Chris Evans, Natalie Portman et bien d’autres, ainsi que des films de grands réalisateurs acclamés par la critique.