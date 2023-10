Le premier iPad pliable d’Apple pourrait arriver plus tôt que prévu

Alors que nous continuons d’attendre la sortie cette semaine d’un certain nombre d’iPads « traditionnels » de nouvelle génération, annoncés il y a quelques jours à peine, un nouveau rapport de Digitimes se projette dans un avenir bien plus lointain, essayant d’anticiper la date à laquelle Apple pourrait ajouter le modèle probablement le moins conventionnel à sa famille de tablettes de pointe.

On parle d’un type d’iPad totalement différent des tablettes de 8,3 à 12,9 pouces disponibles aujourd’hui pour les fans inconditionnels d’Apple qui veulent satisfaire leurs désirs en matière d’informatique mobile, et bien que la taille de l’écran de cette bête innovante ne soit pas encore connue, nous savons que l’un de ses principaux objectifs sera de préparer l’industrie (et le public mondial) à la rivalité la plus féroce possible avec la Galaxy Z Fold.

Contrairement à ce que Ming-Chi Kuo avait prédit l’année dernière, il semble qu’un iPad pliable pourrait entrer en production « dès la fin de l’année 2024 ». Avant de s’emballer, il faut savoir que même ce nouveau rapport plutôt optimiste basé sur des « sources de la chaîne d’approvisionnement » prévient qu’une annonce officielle de cet appareil très attendu pourrait encore n’avoir lieu qu’au « début 2025 ».

Si c’est le cas, les débuts commerciaux de l’iPad pliable se situeraient fermement en 2025, réalisant ainsi la prophétie (révisée) de Kuo mentionnée plus haut.

Au-delà des objectifs actuels de production, d’annonce et de sortie, qui sont loin d’être gravés dans le marbre, la plus grande révélation que Digitimes prétend apporter concerne le travail « intensif » d’Apple en coulisses sur son tout premier iPad pliable. Ce travail serait principalement axé sur la création d’un pli d’écran à peine perceptible.

Et l’iPhone pliable dans tout ça ?

Malheureusement, les chances de voir un « iPad Fold » officialisé fin 2024 avant une sortie début 2025 sans le moindre pli sont minces, car les fabricants de panneaux n’ont tout simplement pas encore trouvé de solution globale à ce problème, et il est peu probable que cela change au cours de l’année à venir.

Avant de répondre à cette question, il convient de préciser que le nom iPad Fold est totalement inventé et ne doit donc pas être pris au sérieux, tout comme le nom iPhone Fold. Ceci étant dit, l’iPhone Fold est encore plus secret et entouré d’encore plus de mystère en ce qui concerne son design, ses caractéristiques et son calendrier de lancement que des détails aussi peu importants que l’image de marque. Si l’iPad Fold sort au plus tard en 2025 et s’il s’avère être un succès (deux grands « si », bien sûr), il y a de fortes chances qu’Apple cherche à se lancer dans la course aux smartphones pliables l’année suivante.

Bien sûr, si l’iPad Fold est aussi cher que certains analystes le prévoient, avec un prix de départ dépassant largement les 2 000 dollars, la définition du succès pourrait devoir être radicalement modifiée par rapport à ce qui rend un iPad « normal » populaire.

Une théorie circule même selon laquelle Apple pourrait ne jamais fabriquer d’iPhone pliable au sens propre du terme, attendant que l’engouement disparaisse et essayant éventuellement de prédire la prochaine grande tendance de l’industrie mobile avec un appareil enroulable ou coulissant à la place.