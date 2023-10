Le Find N3 de OPPO fait surface avant son lancement

OPPO s’apprête à lancer sa série Find N3 dans le monde entier le 19 octobre, avec le modèle Find N3. Aujourd’hui, Evan Blass a partagé des images officielles du OPPO Find N3, mettant en lumière son design et ses spécifications.

L’appareil sera disponible en quatre coloris : Noir, Rouge, Vert et Or. Notamment, la version noire/rouge arborera une finition en cuir végétalien au lieu de l’extérieur en verre des versions or et verte. En termes de dimensions, l’appareil mesure environ 5,8 mm d’épaisseur et pèse environ 245 g.

Il est doté d’un poinçon central à l’avant pour la caméra frontale, et d’une configuration circulaire à trois caméras à l’arrière, ornée de la marque Hasselblad. Un flash intégré se trouve à côté de l’appareil photo circulaire.

L’appareil est alimenté par une batterie d’une capacité de 4 805 mAh, complétée par une charge rapide SUPERVOOC Flash Charge de 67W, capable de charger l’appareil de 1 à 100 % en seulement 42 minutes. En termes de stockage, l’appareil offrira 512 Go d’espace de stockage associé à 16 Go de RAM, et devrait fonctionner avec le chipset Snapdragon 8 Gen 2.

La dernière version ColorOS améliorera les capacités multitâches afin d’offrir une expérience optimisée pour les appareils pliables. En outre, l’appareil semble inclure des fonctions de contrôle thermique.

Le Find N3 devrait être équipé d’un panneau LTPO OLED pliable de 7,8 pouces à l’intérieur, tandis que le couvercle accueillera un écran OLED de 6,31 pouces, tous deux avec un taux de rafraîchissement fluide de 120 Hz.

Le OnePlus Open pour le reste du monde

Il convient de noter que le OPPO Find N3 devrait être exclusif au marché chinois, tandis que le OnePlus Open devrait offrir un matériel analogue aux consommateurs internationaux.

Pour connaître tous les détails, il faudra attendre le jeudi 19 octobre, date à laquelle OPPO et OnePlus feront des annonces officielles concernant leurs derniers appareils pliables.