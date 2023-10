Garmin lance les nouvelles montres MARQ Carbon à 2 950 euros

Toutes les nouvelles collections MARQ Carbon sont dotées d’un GPS multibande avec SatIQ, qui permet d’économiser la batterie, de cartes TOPO et des nouvelles fonctions de suivi du sommeil, d’entraînement au sommeil et d’amélioration de la batterie corporelle.

Ultra légère, la collection MARQ Carbon souligne la passion de Garmin avec un savoir-faire unique en introduisant un matériau premium dans l’industrie : le carbone fusionné. En effet, le boîtier de la MARQ Carbon est composé de 130 couches de feuilles de fibre de carbone et est le plus léger de la gamme MARQ. Le bracelet est en cuir FKM perforé, en nylon ou en silicone.

Garmin a lancé sa nouvelle collection MARQ Carbon , la nouvelle génération de sa gamme de montres de sport suralimentées (et chères). « Depuis des années, MARQ est synonyme de montres connectées d’exception au design authentique.Nous sommes ravis de préserver cet héritage avec cette nouvelle collection MARQ Carbon. Elle se distingue par un design élégant grâce à son luxueux boîtier en fibre de carbone. Elle intègre également un ensemble de fonctions connectées les plus avancées, pour accompagner tous les passionnés dans leurs aventures », a écrit Dan Bartel, vice-président des ventes pour la clientèle mondiale chez Garmin.