Google et Qualcomm vont changer le visage des smartwatches Wear OS avec RISC-V

Grâce à un nouveau partenariat entre Google et Qualcomm, le paysage des smartwatches Wear OS va changer radicalement – au cours des prochaines années.

La plupart de nos smartphones, smartwatches et même certains ordinateurs portables sont désormais équipés de l’architecture ARM. Mais un nouvel acteur se développe lentement : RISC-V. Cette conception entièrement ouverte présente de nombreux avantages, et les fabricants de puces l’adoptent peu à peu comme alternative aux puces ARM. Qualcomm a annoncé il n’y a pas si longtemps un partenariat visant à soutenir RISC-V et à le faire croître de manière exponentielle. Aujourd’hui, Qualcomm double son engagement avec sa première plateforme RISC-V, qui sera bientôt destinée aux smartwatches.

L’objectif principal est de produire un silicium portable qui consomme moins d’énergie tout en offrant de meilleures performances. “Ce cadre élargi permettra de réduire le temps de mise sur le marché pour les fabricants qui lancent des smartwatches dotées de fonctions avancées“, ajoute Qualcomm dans un communiqué de presse.

Qualcomm a annoncé qu’en partenariat avec Google, elle s’apprêtait à lancer une nouvelle puce RISC-V qui équipera les smartwatches Wear OS de nouvelle génération. On ne sait pas grand-chose de la première puce qui arrivera sur le marché dans le cadre de cette annonce, si ce n’est qu’elle appartiendra à la gamme Snapdragon Wear. En réalité, il s’agit plus d’une promesse “nous sortirons bientôt une puce RISC-V pour les smartwatches” que d’une annonce réelle de cette puce. Cela n’est pas surprenant étant donné que le travail sur cette puce, et les progrès réalisés pour faire fonctionner Wear OS (et Android en général) sur RISC-V, ne sont probablement pas encore finalisés. Cependant, il est bon de voir ce genre d’engagement.

Toutes les puces pour smartwatches de Qualcomm, et toute sa gamme actuelle de SoC en général, sont basées sur ARM. La puce Snapdragon W5 Gen 1, qui équipe la Pixel Watch 2 de Google, est basée sur ARM. Et même si cela ne changera pas dans un proche avenir, il s’agirait de la première puce RISC-V commerciale de Qualcomm à arriver sur le marché, ainsi que probablement de la première offre RISC-V d’un grand fabricant de puces. Il existe actuellement du matériel RISC-V dans la nature, comme le Star64 de Pine64, qui utilise un SoC RISC-V d’un fabricant de puces chinois appelé StarFive. Cependant , ce dernier ne sera probablement pas utilisé à grande échelle et servira probablement de pierre angulaire pour d’autres puces RISC-V encore plus puissantes – peut-être même une puce pour smartphone à un moment donné.

RISC-V étant une architecture de jeu d’instructions à code source ouvert, elle n’est liée à aucune entreprise en particulier. Cela signifie qu’une fois qu’un logiciel est créé à l’aide de RISC-V, n’importe quelle entreprise peut librement l’utiliser pour concevoir des semi-conducteurs. Cela devrait avoir un impact significatif sur l’expansion de l’écosystème concerné.

Pourquoi RISC-V est un atout pour Wear OS ?

Si le coût est certainement une incitation pour les acteurs de l’écosystème Wear OS à se tourner vers une alternative moins chère, d’autres aspects entrent en ligne de compte. Le statut d’Arm en tant qu’entreprise n’a pas été stable ces derniers temps. Son acquisition en fanfare par Nvidia a été contrecarrée par les autorités de régulation. De plus, la querelle entre Arm et Qualcomm est bien connue, malgré leur partenariat étroit, en particulier dans l’écosystème informatique.

Toutefois, le plus grand avantage de l’adoption de l’architecture RISC-V est sa nature open source. Cela signifie non seulement que les parties prenantes bénéficient d’un espace libre, mais aussi qu’il n’y aura pas d’obstacle à la personnalisation des puces. Les montres Wear OS ne sont pas exemptes de problèmes, notamment en ce qui concerne la consommation d’énergie et l’efficacité de la batterie.

Ce cadre élargi contribuera à réduire le temps de mise sur le marché pour les [fabricants] lorsqu’ils lanceront des smartwatches dotées de fonctions avancées.

Un autre avantage majeur d’une infrastructure à code source ouvert est qu’elle réduit la barrière pour les petits et nouveaux acteurs de l’écosystème, ce qui permet de proposer des appareils plus compétitifs et d’accroître la diversité des options offertes à l’acheteur lambda.

Donner carte blanche aux grands acteurs, notamment à Google et Qualcomm, pourrait donner d’excellents résultats. Apple l’a déjà fait au sein de l’écosystème Arm, non seulement avec son iPhone et ses puces pour ses smartwatches, mais aussi en réinventant avec succès l’ensemble de l’écosystème du silicium pour Mac, au point de laisser des entreprises comme Intel et AMD loin derrière.

Nous devrons attendre l’annonce complète de Qualcomm, mais l’avenir de RISC-V semble de plus en plus prometteur.