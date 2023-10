Le nouveau Apple Pencil 3 pourrait être lancé cette semaine à la place de nouveaux iPad

La rumeur veut qu’Apple présente de nouveaux iPad dès cette semaine et alors que nous pensions que ce serait le cas, voici de nouvelles informations qui disent autre chose. La rumeur veut que la firme de Cupertino lance à la place l’Apple Pencil nouvelle génération.

Le blog japonais Mac Otakara suggère qu’Apple prévoit une annonce liée à l’iPad cette semaine (peut-être pour aujourd’hui), mais cela pourrait concerner le nouvel Apple Pencil 3 au lieu de mises à jour des iPad.

Les précédentes informations faisaient état du lancement de l’iPad mini 7, de l’iPad 11e génération et de l’iPad Air 6e génération. On s’attend à ce qu’une mise à jour du chipset soit la principale attraction de ces nouveaux modèles. Alors que l’iPad mini 7 pourrait être équipé du chipset A15 Bionic, l’iPad 11e génération pourrait recevoir le chipset A14. L’iPad Air de nouvelle génération devrait quant à lui être équipé de la puce M2.

Apple a mis à jour la gamme d’iPad l’année dernière en même temps que l’iPad Pro M2 et l’iPad 10e génération, de sorte que l’information concernant de nouveaux iPad en octobre de cette année semblait être une grande possibilité. Cependant, nous pourrions bien voir le nouvel Apple Pencil !

L’Apple Pencil 3 succédera à l’Apple Pencil 2, vieux de près de 5 ans, et serait doté d’embouts interchangeables (également évoqués par Majin Bu) pour différentes tâches telles que la peinture, le dessin et bien plus encore. Il est possible que ce dernier soit mis en vente séparément.

Based on what my source reported

the new Apple Pencil 3 will come with interchangeable magnetic tips (for drawing, technical drawing and painting) pic.twitter.com/AXUdpbZFVh — Majin Bu (@MajinBuOfficial) September 30, 2023

L’Apple Pencil 2 est livré avec la capacité « Hover », qui vous permet de l’utiliser à 12 mm au-dessus de l’écran. Nous nous attendons à ce que la même fonctionnalité passe dans le nouvel Apple Pencil 3, ainsi que plusieurs améliorations. Étant donné que le stylet d’Apple sera revu après des années, cela semble également être une possibilité pour le lancement prévu aujourd’hui.

Quoi qu’il en soit, il semble qu’Apple lancera quelque chose et nous le saurons bientôt. Je vous tiendrais au courant des détails, alors restez à l’écoute.