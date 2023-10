Google Messages pourrait bientôt s’empêcher de s’afficher lors d’un partage d’écran

Toutefois, en l’état actuel, il ne semble pas que la mise en œuvre de la fonctionnalité ait été testée dans tous les scénarios possibles. Par exemple, TheSPAndroid a noté dans son article que lorsqu’on reçoit une notification de Messages, on peut toujours appuyer sur la notification et afficher le message, même en partageant l’écran. Cela irait bien sûr à l’encontre de l’objectif recherché.

Dans ce déploiement, qui semble être limité à un petit nombre d’utilisateurs (peut-être dans le cadre d’un test a/b), ce qui apparaît lorsque l’on tente de partager son écran alors que l’application Google Messages est ouverte est une fenêtre contextuelle indiquant « Vous partagez votre écran avec quelqu’un. Si vous ne connaissez pas cette personne, arrêtez immédiatement le partage. Google a masqué votre contenu sensible pour des raisons de sécurité ». Pendant ce temps, l’application continue de fonctionner en arrière-plan et les notifications continuent d’arriver, mais le reste de l’application est masqué et la fenêtre contextuelle ne peut pas être supprimée tant que vous continuez à partager votre écran.