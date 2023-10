La dernière prise en main du OnePlus Open le soumet à un test de torture

Alors que nous nous rapprochons du lancement du OnePlus Open, OnePlus continue de donner des aperçus du futur smartphone pliable. Le dernier aperçu nous donne non seulement le meilleur aperçu de l’appareil à ce jour, mais soumet également le téléphone à divers tests de torture.

OnePlus a invité le YouTubeur Michael Fisher alias « MrMobile » à son siège pour réaliser une vidéo sur le Open. Comme dans les précédentes vidéos, nous voyons l’appareil sous toutes ses coutures. Cependant, l’entreprise ne veut pas montrer la bosse de la caméra. La nouveauté c’est que l’on peut voir l’écran intérieur allumé.

Comparé aux autres smartphones pliables actuellement sur le marché, le pli de l’écran intérieur semble presque imperceptible. Nous constatons également que la caméra interne est située dans le coin supérieur droit de l’écran.

En plus de l’écran interne, nous avons de nombreux clichés de la charnière. La société a déjà mentionné que la charnière était 37 % plus petite et qu’elle avait réduit le nombre de pièces de la charnière de 31. La charnière se compose désormais de 69 pièces (obligatoirement jolies), ce qui réduit la complexité et le poids. Elle est également dotée de trous de drainage pour les liquides et d’un adhésif apparent pour capturer la poussière et les particules avant qu’elles ne causent des dommages, ce qui a conduit au test de torture.

Dans la vidéo, le OnePlus Open tombe, il est tordu, plié et même immergé dans l’eau. L’entreprise ne dit jamais quelle est la résistance à l’eau du smartphone, mais Fisher souligne que la machine qui mesure la résistance à l’eau est conçue pour créer des conditions entre IPX2/IPX4. À titre de comparaison, le Pixel Fold et le Galaxy Z Fold 5 offrent tous deux une résistance IPX8.

Le OnePlus Open devrait techniquement être annoncé le 19 octobre à 17 heures (heure française). Mais en réalité, il sera annoncé le 19 octobre à 8 h 30 par OPPO puisque le Find N3 est le même appareil.