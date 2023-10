by

by

Apple devrait lancer les MacBook Pro et Air M3 l’année prochaine

La puce M3 d’Apple étant presque terminée, beaucoup d’entre nous attendent probablement que le géant de la technologie sorte son très attendu nouveau MacBook Air M3 — mais un nouveau rapport indique que nous pourrions attendre encore un peu.

Apple a publié sa liste de produits pour 2023 et nous nous concentrons maintenant sur ce qui arrivera l’année prochaine. Nous disposons d’informations sur les nouveaux modèles MacBook Pro et Air et, selon Mark Gurman de Bloomberg, ils seront équipés de la nouvelle puce M3.

Mark Gurman, avec sa dernière lettre d’information Power On, a révélé que Apple se prépare à lancer sa nouvelle puce M3 l’année prochaine et qu’elle équipera les nouveaux modèles MacBook Air et Pro. Si l’on considère que le M3 devrait offrir des performances très impressionnantes, les fans d’Apple qui attendent une mise à niveau seront sans doute frustrés par cette nouvelle.

Il est suggéré que les MacBook Pro avec des écrans de 14 et 16 pouces sont au stade DVT (Design Validation Test) et devraient sortir au printemps 2024. Le MacBook Pro 14 pouces serait équipé de la puce M3 Pro, tandis que le MacBook Pro 16 pouces pourrait inclure la puce M3 Max. Le MacBook Air M3 avec des écrans de 13 et 15 pouces est au stade EVT (Engineering Verification Test) et devrait être commercialisé d’ici l’été 2024.

Bien qu’Apple n’ait pas officiellement confirmé cette information, il est probable que des difficultés de production soient à l’origine du report du M3. Le processeur M3 est fabriqué par le titan de la fabrication de puces TSMC sur un processus de 3 nm, et l’entreprise taïwanaise aurait eu des difficultés à répondre à la demande. Alors que la production de M3 devait initialement commencer fin 2022, la puce A17 d’Apple (qui est construite sur le même processus 3 nm) a manifestement eu la priorité pour l’iPhone 15 Pro, et combinée aux difficultés existantes chez TSMC, cela a entraîné des retards pour le M3.

Aurons-nous des MacBook M3 au début de l’année prochaine ?

Apple a testé les puces M3 (avec le Mac mini) et M3 Pro et il semble qu’elles porteront bientôt leurs fruits, mais qu’elles ne sortiront peut-être pas comme prévu. Pour ceux qui l’ignorent, les nouveaux MacBook équipés de la nouvelle puce étaient attendus ce mois-ci (juste après le lancement de la série iPhone 15), mais Gurman a maintenant écarté cette éventualité !

La puce M3 devrait comprendre quatre variantes : une puce M3 standard, une M3 Pro, une M3 Max et une M3 Ultra. Cette puce pourrait contenir jusqu’à 28 cœurs de CPU et 80 cœurs de GPU, ce qui est énorme. Pour atteindre une plus grande densité de cœurs, Apple pourrait utiliser le processus de 3 nm de TSMC. Pour rappel, Apple vient de présenter le chipset A17 Pro Bionic en 3 nm.

En outre, Apple prévoit également de doter les nouveaux modèles d’entrée de gamme iPad, iPad Air et iPad mini de puces plus rapides pour ce mois-ci, mais il n’y aura peut-être rien d’aussi important. Comme il ne s’agit que de prédictions, nous devrons attendre le mot de la fin pour savoir à quoi ressemblent les projets Mac d’Apple pour 2024.