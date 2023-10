L’iPad mini 7 devrait résoudre un problème majeur pour les utilisateurs : le jelly scrolling

Si vous possédez un iPad mini 6, vous connaissez peut-être le « jelly scrolling », cet effet de l’écran qui donne l’impression que le texte et les images sont inclinés en raison de la variation du taux de rafraîchissement. La rumeur veut qu’Apple ait l’intention de résoudre le problème de « jelly scrolling » sur l’iPad mini 7.

Cette information provient d’un informateur appelé Instant Digital sur le réseau social chinois Weibo relayé par MacRumors, et apparemment il y a eu un changement dans la façon dont l’écran de l’iPad mini est assemblé, ce qui signifie que l’effet ne sera pas aussi perceptible sur le prochain modèle.

Apple a déclaré que ce « jelly scrolling » est un comportement normal pour un écran LCD, en raison de la manière dont l’écran est rafraîchi — bien qu’il semble que la taille de l’iPad mini rende ce phénomène plus facile à repérer. De plus, le problème n’apparaît qu’en mode portrait et non en mode paysage. Cela ne rend certainement pas l’iPad mini 6 inutilisable, mais le problème est difficile à oublier une fois qu’on sait qu’il est là.

Le même informateur, qui a déjà fait des prédictions exactes par le passé, affirme également que l’iPad mini 7 sera équipé d’une meilleure caméra frontale. La caméra frontale du modèle actuel est un modèle ultra-large de 12 mégapixels.

Instant Digital suggère également que le prochain iPad mini pourrait être lancé dans le courant du mois, en même temps qu’une mise à jour de l’Apple Pencil de première génération qui utilise l’USB-C, et l’iPad Air 6 (une prédiction qui a déjà été rapportée).

Pas de changement de design

Il y a encore beaucoup d’incertitude quant à la date de l’annonce de la future l’iPad d’Apple, mais étant donné que l’iPad mini 6 a été lancé en septembre 2021, un nouveau modèle est quelque peu en retard à ce stade. Nous avons entendu des rumeurs selon lesquelles la tablette mini de nouvelle génération apparaîtrait avant la fin de l’année 2023.

Lorsqu’elle arrivera, il n’y aura peut-être pas beaucoup d’améliorations : un chipset plus rapide a été mentionné, mais le design pourrait rester le même. Il est probable que l’annonce du lancement se fera par le biais d’un communiqué de presse d’Apple, plutôt qu’à l’occasion d’un événement spécial.