Apple rend les passkeys plus faciles que jamais – si vous avez iOS 17 ou macOS Sonoma

Apple a été l’un des premiers grands noms à soutenir les passkeys, et va encore plus loin avec cette nouvelle implémentation. Certains craignent toutefois que l’utilisation des passkeys n’enferme les utilisateurs dans les écosystèmes des grandes entreprises technologiques, car ils ne sont pas multiplateformes.

Apple affirme que les passkeys « améliorent profondément la sécurité », et elle n’est pas la seule à le penser. Les passkeys sont régis par l’Alliance FIDO, une association interprofessionnelle au sein de laquelle Apple, Google, Microsoft et d’autres sociétés siègent en tant que membres du conseil d’administration.

Les passkeys reposent sur un ensemble de clés cryptographiques, l’une publique et l’autre privée. La première est stockée dans le nuage du service auquel vous essayez de vous connecter, et la seconde est stockée sur votre appareil. Personne ne connaît cette dernière, pas même l’utilisateur. C’est la raison pour laquelle on estime que les passkeys résistent à l’hameçonnage.

Si vous possédez un nouvel iPhone équipé de la dernière version d’iOS 17, un iPad équipé d’iPadOS 17 ou un Mac équipé de macOS Sonoma, Face ID et Touch ID peuvent être utilisés pour authentifier votre connexion à des sites tels que icloud.com et apple.com , sans qu’il soit nécessaire d’entrer votre mot de passe.