Dropbox partage vos fichiers avec OpenAI

Il est intéressant de noter que l’Union européenne offre de meilleures protections de la vie privée que les États-Unis et d’autres parties du monde, et que la fonction est désactivée par défaut dans l’Union européenne et au Royaume-Uni . L’entreprise indique que les utilisateurs peuvent se rendre sur la page des paramètres pour gérer l’accès. Dropbox précise que si quelqu’un avec qui vous avez partagé des fichiers utilise des fonctions d’intelligence artificielle, les fichiers seront toujours envoyés à OpenAI.

À l’heure actuelle, nous sommes associés à un partenaire tiers en matière d’IA, OpenAI. OpenAI est un organisme de recherche en intelligence artificielle qui développe des modèles de langage de pointe et des technologies d’IA avancées. Vos données ne sont jamais utilisées pour entraîner leurs modèles internes et sont supprimées des serveurs d’OpenAI dans les 30 jours.

Dropbox est un populaire service de stockage en ligne qui propose de plus en plus de fonctions d’intelligence artificielle. Ce qui n’est pas évident, c’est que l’utilisation de ces fonctionnalités partage vos fichiers avec OpenAI pour qu’ils soient traités.