Netflix ouvrira des magasins physiques en 2025 pour faire du marketing

Alors que Netflix se retire d’un secteur d’activité avec la fermeture de ses locations de DVD, il semblerait qu’il se lance dans le domaine physique d’une manière différente. L’expression « Netflix and chill » implique généralement une soirée confortable avec un compagnon et personne d’autre dans votre salon que ceux qui apparaissent sur votre écran de télévision. En 2025, l’expression pourrait prendre une signification opposée, car Netflix ouvrira des magasins physiques proposant des marchandises et des activités inspirées de son contenu.

La Netflix House sera inaugurée dans deux villes américaines non déterminées avant de s’étendre au reste du monde, a déclaré à Bloomberg Josh Simon, vice-président de Netflix chargé des produits de consommation. Netflix House sera le premier point de vente permanent de la société de streaming et cherchera à promouvoir l’engouement autour de ses programmes originaux.

Netflix n’a pas révélé beaucoup de détails sur ce que les clients pourront y faire, au-delà de l’achat de T-shirts Stranger Things (vraisemblablement) et d’autres produits dérivés. L’aspect le plus excitant est, de loin, la possibilité d’une course d’obstacles Squid Game dans la vraie vie.

Selon Bloomberg, les magasins permettront aux fans de « s’immerger dans les mondes de leurs séries télévisées préférées, de faire des achats de vêtements, de manger des plats à thème et peut-être même d’essayer une course d’obstacles du Squid Game ». Il existe déjà une expérience limitée dans le temps, « Squid Game: The Trials », qui ouvrira ses portes à Los Angeles en décembre. Netflix a déclaré qu’il s’agirait d’une « série de défis de plus en plus difficiles à relever, avec des points à accumuler au fur et à mesure que l’on avance ».

Netflix n’a pas encore décidé de l’emplacement de ses magasins, mais a indiqué qu’ils incluraient différentes expériences en direct, comme des spectacles payants et des restaurants proposant des plats tirés des séries TV de Netflix.

Des lancement de l’autre côté de l’Atlantique

Les emplacements permanents font suite au lancement par Netflix de 40 expériences pop-up dans 20 villes au fil des ans, a noté Bloomberg. Cela inclut Netflix Bites, qui a ouvert à Los Angeles en juin pour proposer des menus créés par des chefs issus des émissions Netflix, comme Iron Chef : Quest for an Iron Legend (Chef de fer : quête d’une légende de fer).

Netflix at the Grove a ouvert temporairement à Los Angeles en octobre 2022 pour vendre du matériel de fan de Netflix, des chemises raglan du Hellfire Club aux livres Inside Bridgerton et la possibilité de prendre des photos avec des « vignettes » avec des « versions grandeur nature » des personnages de Netflix, selon l’annonce de l’entreprise. Netflix a également lancé des pop-ups avec des billets, comme The Queen’s Ball : A Bridgerton Experience (Le bal de la reine : une expérience Bridgerton).

Bien que le chiffre d’affaires publicitaire de Netflix pour 2023 (abonnés et recettes publicitaires) ait été jusqu’à présent inférieur d’environ 50 % aux prévisions, selon The Information, Netflix House serait moins un moyen de générer des recettes qu’un outil de marketing. Disney, qui rivalise désormais avec Netflix dans le domaine de la diffusion en continu, a déjà intégré cette démarche avec ses emblématiques parcs à thème. Netflix, quant à lui, ne dépense traditionnellement pas beaucoup en marketing, au grand dam des cinéastes et des producteurs qui travaillent avec le streamer — bien qu’il ait essayé d’améliorer cela dernièrement. Le développement du fandom pourrait être un petit moyen pour Netflix de se différencier de ses concurrents en streaming, qui sont de plus en plus nombreux.

En ce qui concerne les revenus, Netflix devrait augmenter ses prix après la fin des grèves à Hollywood, comme l’a rapporté le Wall Street Journal la semaine dernière.