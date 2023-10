L’iPhone 16 Pro pourrait avoir un écran plus grand, de meilleures caméras et des données plus rapides

Nous avons entendu beaucoup de choses sur la gamme iPhone 16, étant donné que nous ne les attendons pas avant presque un an, et un analyste réputé a maintenant partagé des prédictions détaillées pour ces smartphones, nous donnant une idée encore plus précise de ce à quoi nous pouvons nous attendre.

Selon Jeff Pu de Haitong International Securities, dans une note aux investisseurs vue par 9to5Mac, l’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Pro Max pourraient être des améliorations substantielles de l’iPhone 15 Pro et de l’iPhone 15 Pro Max.

D’une part, les deux smartphones seront apparemment dotés d’un nouveau capteur photo ultra-large de 48 mégapixels, contre 12 mégapixels sur les modèles actuels, et d’autre part, les deux auront apparemment des écrans plus grands de 0,2 pouce que leurs prédécesseurs de 6,1 pouces et 6,7 pouces.

Plus de puissance et de vitesse

En outre, les deux smartphones seraient équipés d’un chipset A18 Bionic, bien que les quantités de RAM restent apparemment de 8 Go, comme pour les modèles de cette année.

Pu affirme également que l’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Pro Max seront équipés d’un nouveau modem Snapdragon X75, capable de vitesses 5G allant jusqu’à 7,5 Gb/s, et qu’ils prendront en charge le Wi-Fi 7, permettant des vitesses Wi-Fi allant jusqu’à 46 Gb/s. Aucune de ces vitesses n’est susceptible d’être atteinte par les opérateurs et FAI actuels, mais cela signifie que vous pourriez obtenir des vitesses plus élevées que celles dont sont capables les iPhones actuels, à la fois en 5G et en Wi-Fi.

Enfin, Pu affirme que l’iPhone 16 Pro disposera de la caméra à zoom optique 5x qui est actuellement une exclusivité de l’iPhone 15 Pro Max. Cela serait dû à la taille légèrement plus grande du smartphone, car il n’y avait apparemment pas de place pour cet appareil photo sur l’iPhone 15 Pro.

Ne vous attendez pas à une amélioration du zoom sur l’iPhone 16 Pro Max, car les deux modèles Pro seront dotés de la même caméra 12 mégapixels à zoom optique 5x que l’iPhone 15 Pro Max.

Pu a également fait quelques prédictions concernant l’iPhone 16 standard et l’iPhone 16 Plus, en affirmant que ces deux smartphones n’auront qu’une caméra arrière à double objectif, et qu’il n’y aura pas d’amélioration de l’objectif ultra-large, ce qui signifie qu’il restera à 12 mégapixels et ne disposera pas du mode macro des modèles Pro récents.

La caméra principale n’est pas mentionnée, mais comme elle a bénéficié d’une importante mise à niveau à 48 mégapixels cette année, nous ne nous attendons pas non plus à des changements substantiels.

Le A17 Pro pour l’iPhone 16 et l’iPhone 16 Plus

Pu note que l’iPhone 16 et l’iPhone 16 Plus seront apparemment équipés d’un chipset A17 Pro, comme les modèles Pro actuels. C’est normal, étant donné qu’Apple a pris l’habitude de doter les modèles standard du même chipset que les modèles Pro de l’année précédente.

Toutefois, ils bénéficieront d’une mise à niveau de la mémoire vive, qui passera de 6 à 8 Go, et seront équipés du Wi-Fi 6e. Mais ils resteront à la traîne de l’iPhone 16 Pro et Pro Max en termes de vitesse Wi-Fi si ces derniers téléphones prennent en charge le Wi-Fi 7, et ils ne parviendront pas non plus à égaler les modèles Pro en termes de vitesse 5G selon Pu, car apparemment le modem 5G ne subira aucun changement.

Il convient de noter que bon nombre de ces détails ont déjà été mentionnés par Pu et d’autres, mais il y a de nouveaux détails, notamment les vitesses de données et les quantités de mémoire vive. Cependant, il est encore très tôt pour donner des informations sur l’iPhone 16, et nous devons donc faire preuve d’une bonne dose de scepticisme. Les détails peuvent être erronés, et même si Apple envisage ces éléments, tout cela pourrait être sujet à des changements.

Nous ne saurons probablement pas avec certitude ce que ces smartphones offrent avant septembre 2024, car c’est à ce moment-là que les prochains iPhone arriveront probablement.