Le Xiaomi 14 Pro aura un écran plat de 6,6 pouces et un module photo plus grand

La série Xiaomi 14 devrait être présentée le mois prochain. La rumeur veut que le fabricant chinois propose trois nouveaux modèles phares : le Xiaomi 14, le Xiaomi 14 Pro et le Xiaomi 14 Ultra. L’informateur 91Mobiles a révélé des rendus du modèle central de la série.

Le Xiaomi 14 Pro devrait être doté d’un écran AMOLED de 6,6 pouces et d’une caméra frontale logée dans un poinçon. Le plus grand changement ici est que Xiaomi semble avoir abandonné le panneau incurvé que nous avons vu sur le 13 Pro pour un écran plat à la mode. Les écrans plats semblent être le nouveau choix des marques de smartphones, avec des appareils comme le Pixel 8 Pro qui optent également pour un look nivelé.

Le module de la caméra arrière est un autre changement incontournable que montrent les rendus du Xiaomi 14 Pro qui ont fait l’objet d’une fuite. Il est définitivement plus imposant que précédemment.

Les fuites indiquent que le smartphone mesure 161,6 x 75,3 x 8,7 mm, ce qui le rend légèrement plus épais que le Xiaomi 13 Pro. Cependant, le module de caméra à lui seul mesure maintenant jusqu’à 13,1 mm de haut. En ce qui concerne la configuration de la caméra, le rapport suggère que Xiaomi pourrait ajouter jusqu’à quatre capteurs à l’arrière. De précédentes rumeurs ont suggéré que le téléphone pourrait être équipé d’un capteur principal de 50 mégapixels.

Les autres caractéristiques techniques du Xiaomi 14 Pro incluent un taux de rafraîchissement de l’écran de 120 Hz, la puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, une batterie de 4 860 mAh, une charge rapide de 120 W et une charge sans fil de 50 W.

Un lancement dans un mois

Il devrait également obtenir un classement IP pour la résistance à l'eau et à la poussière.

La présentation officielle de l’appareil n’aura lieu que dans un mois, et nous pouvons nous attendre à plus de détails et d’annonces officielles dans les semaines à venir.