Le premier benchmark du Galaxy S24 Ultra révèle de mauvaises nouvelles

La nouvelle gamme de smartphones Galaxy S24 de Samsung devrait être lancée au début de l’année 2024 et l’un de ces smartphones, le Galaxy S24 Ultra, a fait l’objet d’une analyse comparative. Le Galaxy S24 Ultra sera probablement l’un des smartphones Android les plus puissants de 2024, mais il pourrait ne pas être aussi puissant que nous l’avions espéré, ou que les premières fuites l’avaient suggéré.

Le Galaxy S24 Ultra a récemment été repéré sur les benchmarks Geekbench qui ont révélé certaines des spécifications du nouveau smartphone Android phare de Samsung.

L’appareil est listé sur Geekbench avec un nouveau processeur mobile Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 et 8 Go de RAM. L’appareil devrait avoir d’autres options de RAM, notamment 12 Go et 16 Go, ainsi qu’une gamme d’options de stockage allant jusqu’à 1 To. Malheureusement, l’appareil portant le numéro de modèle « Samsung SM-S928U », supposé être le Galaxy S24 Ultra, montre que le smartphone peut atteindre un score de performance monocœur de 2 234 points et un score multicœur de 6 807 points.

Ces résultats représentent une nette amélioration par rapport au Galaxy S23 Ultra, qui affiche actuellement une moyenne de 1 881 et 4 985 points respectivement pour les tests monocoeur et multicœur. Mais, ils sont encore loin d’une fuite qui laissait entendre que le Galaxy S24 Ultra obtiendrait des scores multicœurs d’environ 7 400 points.

Un tel score lui aurait permis de battre l’iPhone 15 Pro Max, qui affiche actuellement un score multicœur moyen de 7 158 points (et un score monocœur de 2 884 points), mais les scores réels que nous observons sont loin d’être à la hauteur du flagship d’Apple.

Encore du temps pour s’améliorer

Quoi qu’il en soit, même si certains aspects de ce benchmark sont légèrement décevants, les scores obtenus ici sont tout de même bien meilleurs que ceux obtenus par le Samsung Galaxy S23 Ultra.

Le nouveau Galaxy S24 Ultra devrait être doté d’un écran de 6,8 pouces et d’une résolution Quad HD+, le smartphone devrait également être équipé d’une gamme de caméras haut de gamme. Il y aura apparemment une seule caméra à l’avant et quatre caméras à l’arrière, le smartphone pourrait être équipé d’une caméra principale de 200 mégapixels comme le Galaxy S23 Ultra ou Samsung pourrait introduire une nouvelle caméra avant le lancement de ce smartphone.

Le nouveau Galaxy S24 Ultra sera équipé du système d’exploitation Android 14 de Google et de l’interface utilisateur One UI de Samsung. Samsung devrait lancer le smartphone en janvier ou février 2023. Dès que nous aurons plus de détails sur les nouveaux smartphones phares de Samsung, je vous le ferais savoir.