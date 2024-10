Galaxy S24 FE démonté : la preuve en images de ses améliorations !

Après des mois d’attente, le très attendu Galaxy S24 FE, véritable champion du rapport qualité-prix, est enfin disponible. Et comme à chaque nouvelle sortie, les experts de PBK l’ont démonté pièce par pièce pour vérifier si les améliorations promises par Samsung sont bien au rendez-vous.

Samsung s’était vantée d’avoir réussi à intégrer non seulement une batterie bien plus grande que celle de son prédécesseur, mais aussi une chambre de refroidissement à vapeur considérablement agrandie. Cette dernière devrait permettre au smartphone de rester plus frais sous pression et d’offrir de meilleures performances.

Galaxy S24 FE, un démontage révélateur

Le démontage du Galaxy S24 FE par PBK dévoile un appareil à l’architecture interne modulaire, très facile à réparer une fois la fine plaque arrière en verre chauffée et décollée du châssis. Les experts de PBK ont attribué à ce nouveau modèle une impressionnante note de réparabilité de 8,5 sur 10, un résultat remarquable de nos jours.

Mais surtout, le démontage confirme que la chambre de refroidissement à vapeur du Galaxy S24 FE semble effectivement plus grande que celle qui empêchait son prédécesseur de surchauffer et de perdre en performance.

Certes, la chambre de refroidissement n’est que 10 % plus grande que celle du S23 FE, mais chaque petit détail compte lorsqu’il s’agit du chipset Exynos 2400. Après tout, l’histoire a montré que les processeurs maison de Samsung sont un peu capricieux en matière de performances et ont tendance à surchauffer ou à ralentir sous pression.

Ces tendances se traduisent généralement par une baisse des performances et un impact sur l’autonomie de la batterie, ce qui aurait pu annuler l’augmentation significative de sa capacité par rapport au prédécesseur du S24 FE. Le nouveau téléphone Fan Edition de Samsung est désormais doté d’une batterie de 4 700 mAh (17,72 Wh) de capacité typique.

Il s’agit en fait de la plus grande batterie que Samsung ait jamais placée sur un téléphone de la série FE, sans pour autant compromettre le design, les dimensions ou le poids du téléphone. Le téléphone est proposé à partir de 749 euros seulement et peut être précommandé avec de nombreuses offres intéressantes sur le Galaxy S24 FE.

Des améliorations qui pourraient changer la donne

Ces améliorations, bien que subtiles, pourraient faire une réelle différence pour les utilisateurs. Une meilleure gestion de la chaleur et une plus grande autonomie sont des atouts majeurs pour un smartphone, surtout dans cette gamme de prix. Le Galaxy S24 FE semble donc tenir ses promesses et pourrait bien devenir une référence sur le marché des smartphones milieu de gamme.

Il ne reste plus qu’à attendre les premiers tests en conditions réelles pour confirmer ces bonnes impressions. Mais d’ores et déjà, le Galaxy S24 FE s’annonce comme un sérieux prétendant au titre de meilleur smartphone milieu de gamme de l’année.