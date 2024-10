Galaxy S25 Ultra : Design affiné, performances explosives et légèreté record

Alors que le Galaxy S24 FE vient d’être annoncé, les regards se tournent déjà vers la prochaine série Galaxy S25 de Samsung, attendue en début d’année prochaine. Le Galaxy S25 Ultra, modèle phare de la gamme, fait l’objet de nouvelles fuites qui nous donnent un aperçu de son design et de ses performances.

Des photos d’une maquette en aluminium du Galaxy S25 Ultra ont été publiées par Online Solitaire et XLeaks7, révélant un changement de design majeur : des coins arrondis remplacent les angles vifs qui caractérisaient les précédents modèles Galaxy S Ultra. Bien que le design final puisse différer, ces éléments confirment les précédentes rumeurs.

Cette information confirme un tweet de Ice Universe datant de juin dernier, qui annonçait déjà l’adoption de bords arrondis pour le Galaxy S25 Ultra. La maquette présente également des bordures plus fines et une caméra frontale centrée dans un poinçon.

Galaxy S25 Ultra, un design plus fin et élégant

Avec des dimensions de 162,82 mm x 77,65 mm x 8,25 mm, le Galaxy S25 Ultra sera légèrement plus grand, plus étroit et plus fin que l’actuel Galaxy S24 Ultra (162,3 mm x 79 mm x 8,6 mm). Le Galaxy S25 Ultra devrait également être plus léger que son prédécesseur, tout en conservant un écran de 6,8 pouces.

L’image et la vidéo de la maquette montrent cinq découpes circulaires à l’arrière, indiquant une configuration multi-caméras analogue à celle du Galaxy S24 Ultra. Les spécifications précises des capteurs restent toutefois inconnues.

Le Galaxy S25 Ultra devrait être dévoilé en même temps que les Galaxy S25 et S25+ au début de l’année prochaine. Il sera équipé du processeur Snapdragon 8 Gen 4, le premier processeur Snapdragon gravé en 3 nm (N3E de deuxième génération par TSMC).

Ce nouveau processeur embarque un GPU Adreno 830, dont les benchmarks révèlent des performances supérieures de 43 % à 56 % à celles de l’Adreno 740 du Snapdragon 8 Gen 3 qui équipe le Galaxy S24 Ultra. L’utilisation de cœurs CPU personnalisés par Qualcomm, au lieu des cœurs ARM traditionnels, devrait toutefois entraîner une augmentation du prix du processeur. Reste à savoir si Samsung répercutera ce surcoût sur le prix de vente du Galaxy S25 Ultra.

16 Go de RAM pour des performances optimales

Selon Ice Universe, le Galaxy S25 Ultra sera également disponible dans une version avec 16 Go de RAM. Samsung a annoncé cet été le début de la production de puces mémoire mobiles ultra-fines pour les fonctionnalités d’IA embarquées. Ces composants sont disponibles avec 12 Go et 16 Go de RAM, ce qui indique que le Galaxy S25 Ultra sera proposé avec ces deux options de mémoire.

Le Galaxy S25 Ultra s’annonce comme un smartphone puissant et élégant, combinant un design raffiné à des performances boostées par l’IA. Il faudra toutefois attendre son lancement officiel pour connaître son prix et toutes ses caractéristiques.