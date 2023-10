L’IA Copilot de Windows 11 a besoin d’améliorations

Microsoft n’a que récemment ajouté son assistant d’intelligence artificielle (IA), Copilot, à Windows 11 par la mise à jour optionnelle Moment 4, mais elle déploie à présent quelques améliorations indispensables.

L’outil basé sur l’IA a été annoncé le mois dernier lors de la conférence AI and Surface de Microsoft et a commencé à être déployé auprès d’un plus grand nombre d’utilisateurs par la mise à jour optionnelle Moment 4 de Windows 11 (mise à jour du 26 septembre).

Les utilisateurs signalent une mise à jour de l’apparence et de la personnalisation de Copilot qui ajoute une interface modulaire. Cela permet apparemment aux utilisateurs d’ajuster la fenêtre de Copilot à la taille qu’ils préfèrent, plutôt que d’avoir une taille fixe qui occupe environ un tiers de l’écran. La possibilité de modifier la taille de Copilot donnerait aux utilisateurs plus de contrôle sur la façon dont ils utilisent Copilot, par exemple s’ils veulent plus d’espace pour les documents ou plus d’espace pour les longues réponses de Copilot.

Windows Latest rapporte que cette mise à jour est testée par une version preview, Microsoft n’ayant pas encore fait d’annonce à ce sujet. Toutefois, il semblerait que certains utilisateurs soient déjà en mesure de voir la nouvelle vue « extensible ».

Ce changement est accueilli positivement par les utilisateurs qui souhaitent pouvoir ajuster la taille de la fenêtre de Copilot ou la déplacer. Microsoft semble faire un pas dans la bonne direction, en s’adressant aux utilisateurs qui font des activités comme le codage et l’écriture de contenu plus long, et qui aimeraient voir des morceaux de texte plus grands et des chaînes de code plus longues lorsqu’ils travaillent avec Copilot. Windows Latest suppose que cela fait partie du développement de Copilot pour en faire une application totalement flexible que vous pourrez utiliser à n’importe quel endroit et de n’importe quelle manière dans Windows 11.

Vous pouvez juger par vous-même de l’état de Copilot si vous avez Windows 11 en effectuant une mise à jour depuis l’application Windows Update, ou en essayant une solution de contournement si vous n’avez pas encore reçu la mise à jour. Vous devrez disposer d’un compte Microsoft et vous connecter pour utiliser Bing Chat et ses fonctionnalités en ligne. Si la mise à jour des fonctionnalités modulaires de Copilot est une bonne nouvelle pour les utilisateurs, il reste encore un long chemin à parcourir avant que Microsoft ne réalise pleinement la vision qu’il a présentée pour Copilot lors de son événement de lancement il y a quelques semaines.

Un Copilot encore limité

Récemment, nous avons appris que Copilot n’était disponible que dans certaines régions, car Microsoft travaille encore à la mise en conformité de Copilot avec les règles de confidentialité en vigueur dans des pays comme l’Europe. C’est peut-être la raison pour laquelle la mise à jour facultative Moment 4 n’est pas disponible dans Windows Update.

Outre les limites de disponibilité, Copilot reste limité dans ce qu’il peut faire pour l’instant. Il ne peut pas extraire de fichiers de votre système de fichiers ni interagir avec des applications tierces, mais vous pouvez lui demander de l’aide pour des tâches plus simples. Toutefois, il y a peu, les utilisateurs ont été contrariés par la présence de publicités tierces dans Copilot, générées par l’intelligence artificielle de Bing.

Les mises à jour de l’interface utilisateur de Copilot sont un effort bienvenu de la part de Microsoft, et il est à espérer que les réactions positives de ses clients l’encourageront à poursuivre dans cette voie.

Bien entendu, les utilisateurs aimeraient également pouvoir faire plus de choses avec l’outil, et j’espère donc que Microsoft continuera à étoffer les fonctionnalités de Copilot. Bing AI et ChatGPT (qui alimentent Copilot) ont montré qu’ils avaient un potentiel intéressant, mais si Microsoft veut que Copilot devienne une application de référence pour la généralisation de l’IA, ce sont les fonctions fondamentales qui permettront d’y parvenir, plutôt que des tours de passe-passe tape-à-l’œil.