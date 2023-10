Les posts sur X peuvent être verrouillés pour des réponses uniquement de comptes vérifiés

Il y a quelques semaines, il a été rapporté que X, également connu sous le nom de Twitter, prévoyait d’offrir aux utilisateurs un meilleur contrôle sur leurs messages et les réponses des autres utilisateurs. La plateforme aurait prévu d’ajouter de nouveaux paramètres permettant aux utilisateurs de limiter les réponses. Aujourd’hui, le nouveau paramètre est officiellement en ligne. X permet désormais aux utilisateurs de n’autoriser que les commentaires provenant de comptes vérifiés ou, en d’autres termes, d’empêcher les comptes non vérifiés de répondre à leurs messages.

Jusqu’à présent, les utilisateurs de X disposaient déjà de paramètres permettant de limiter les réponses à « Tout le monde », « Les personnes que vous suivez » et « Seulement les personnes que vous mentionnez ». Cependant, la plateforme vient d’introduire une nouvelle option qui permet aux utilisateurs de limiter les réponses aux utilisateurs vérifiés. Cette nouvelle option est disponible dans les paramètres « Qui peut répondre ? » des messages.

Cette nouvelle fonctionnalité s’inscrit dans la vision d’Elon Musk, qui souhaite faire de X une « application à tout faire » centrée sur l’audio, la vidéo, la messagerie, les paiements et les opérations bancaires, ainsi qu’un marché mondial pour les idées, les biens, les services et les opportunités. Depuis l’acquisition de Twitter en octobre de l’année dernière, Musk a déclaré qu’il était préoccupé par l’avenir de l’entreprise. Musk s’est dit préoccupé par la partialité de l’algorithme de Twitter et a procédé à des transformations massives, notamment en changeant le nom de l’entreprise en X et en lançant la vérification payante, qui permet uniquement aux utilisateurs qui paient d’être vérifiés par la coche bleue.

La nouvelle fonctionnalité de X qui permet aux utilisateurs de limiter les réponses aux comptes vérifiés vise également à rendre le plan X vérifié plus attrayant pour les utilisateurs. En France, le label de vérification coûte 9,60 euros par mois. Notamment, l’abonnement Premium de X coûte plus cher pour les utilisateurs d’Android et d’iOS qui souhaitent obtenir le label Vérifié. En plus de la coche bleue, les abonnés Premium de X bénéficient d’un certain nombre d’autres fonctionnalités, notamment la possibilité d’éditer des messages, de publier des messages plus longs, d’annuler des messages et de publier des vidéos plus longues.

you can now limit replies to verified users pic.twitter.com/E2KStVd69B — X (@X) October 9, 2023

En attendant, avec les nouveaux paramètres (permettre aux utilisateurs de bloquer les réponses des comptes vérifiés), il semble qu’Elon Musk limite également les comptes non vérifiés à s’exprimer. Il pourrait être plus difficile pour ceux qui ne paient pas pour le service de réfuter les fausses informations, qui, selon les chercheurs, n’ont cessé d’augmenter.

Attention à la fausse information

La question de savoir si le fait de limiter les réponses aux comptes vérifiés sur X réduirait le harcèlement, le trolling et la désinformation fait l’objet d’un débat sur la plateforme elle-même. Certains affirment que oui, tandis que d’autres soutiennent que cela faciliterait la diffusion de fausses informations et de désinformations par des comptes trompeurs, puisqu’il leur suffirait d’acheter un abonnement payant pour obtenir une coche bleue.

X a déclaré qu’il s’efforçait de résoudre ce problème en développant de nouvelles méthodes de vérification des comptes et en permettant aux utilisateurs d’identifier plus facilement les comptes trompeurs. Toutefois, certaines personnes craignent que la nouvelle fonctionnalité restreignant d’une certaine manière les utilisateurs non vérifiés n’alimente le problème.

Bientôt plusieurs niveaux d’abonnement

Entre-temps, X prévoit également de donner aux abonnés Premium X la possibilité de supprimer les publicités. Le chercheur Aaron, qui a analysé le code de l’application X, a découvert trois nouveaux niveaux X Premium : Basic, Standard et Plus. Selon son tweet, les utilisateurs Basic Premium continueront à voir des publicités complètes sur la plateforme, tandis que les utilisateurs Standard verront la moitié du nombre de publicités. Les abonnés Premium Plus bénéficieront d’une expérience sans publicité.

Bien qu’il n’y ait pas de confirmation de la part de X concernant ces niveaux d’abonnement premium, nous devrons attendre pour en savoir plus. «