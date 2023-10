Les rendus de haute qualité du Pixel 8a divulgués révèlent des changements de design

Google a lancé les smartphones de la série Pixel 8 la semaine dernière, maintenant les rendus du Pixel 8a, un modèle moins cher, ont fait surface, grâce à @OnLeaks. Ces rendus révèlent des informations intéressantes sur la direction que Google prend avec la conception de ses smartphones, ce qui correspond à un cliché du Pixel 8a qui a fait surface le mois dernier.

Selon les rendus et les spécifications qui ont fuité, le prochain Pixel 8a devrait avoir un design plus élégant et plus moderne que son prédécesseur, le Pixel 7a. Le changement le plus notable est le châssis redessiné avec des coins arrondis, qui s’éloigne de la forme cubique du Pixel 7a. Le Pixel 8a est également légèrement plus petit, moins large et plus fin que le Pixel 7a.

Cela montre un design familier avec un écran plat, un dos incurvé et une grande barre de caméra avec deux caméras arrière. Même la position du flash LED semble analogue à celle du Pixel 8. Les bords d’écran sont relativement fins sur les côtés et il y a un petit menton en bas.

L’écran semble également être recouvert d’un verre incurvé 2.5D. Cela signifie que les bords de l’écran sont légèrement incurvés, ce qui devrait apparemment donner au smartphone un aspect et une sensation plus premium. Le port USB Type-C et les haut-parleurs stéréo sont situés sur le bord inférieur, tandis que le bord supérieur comporte une antenne à bande ultra-large et un écouteur. Le bouton d’alimentation et les boutons de volume se trouvent sur le bord droit, et le logo Google se trouve à l’arrière. Le plateau SIM se trouve sur le bord gauche. Des bandes d’antennes cellulaires sont visibles sur les bords supérieur, gauche et droit du téléphone.

En plus des rendus, nous avons également eu un aperçu de certaines des spécifications présumées du prochain appareil de milieu de gamme de Google.

Un écran de 6,1 pouces, une puce Tensor G3

Le smartphone mesurerait 152,1 x 72,6 x 8,9 mm contre 150,5×70,8×8,8 mm pour le Pixel 8, ce qui le rend légèrement plus grand même si l’on dit qu’il est doté d’un écran de 6,1 pouces, mais il devrait être plus petit que le Pixel 7a.

Sur la base de rumeurs antérieures et de listes Geekbench du smartphone portant le nom de code « Akita », le Pixel 8a conservera le Tensor G3 du Pixel 8 et du Pixel 8 Pro, sera livré avec 8 Go de RAM et fonctionnera sous Android 14. Nous devrons attendre pour voir si le 8a bénéficiera de la même promesse de 7 ans de mise à jour que les flagships.

Une fuite antérieure a révélé une couleur bleue pour le smartphone. Nous devrions bientôt connaître les caractéristiques de l’appareil photo et les détails de la batterie.

Au fil du temps, et à en juger par la vitesse à laquelle les informations sur les appareils Pixel fuient, je suis sûr qu’il ne faudra pas attendre longtemps avant de voir d’autres fuites sur le Pixel 8a. Historiquement, Google a sorti sa gamme d’appareils « A » en mai.