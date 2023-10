Elon Musk prévoit de supprimer les likes et les reposts de la timeline principale de X

Les changements se succèdent sur X (anciennement Twitter) et, cette fois, il semble que la timeline principale soit la prochaine cible. Il se pourrait que vous ne puissiez bientôt plus voir le nombre d’engagements (likes et reposts) pour les posts sur la timeline principale de X.

Selon un post d’Elon Musk, patron de Twitter, en réponse à un message d’un abonné, X envisage de supprimer les boutons d’action qui incluent les comptes d’interaction, tels que les likes, les reposts, les signets, etc. Ils seront remplacés par des gestes tels que le double tapotement pour aimer et autres. Musk cite l’amélioration de la lisibilité comme raison de ce changement.

UPDATE: X’s current plan is to remove the engagement buttons (like, repost, etc.) from the main timeline and REPLACE them with gestures.

e.g. Double tap to like, swipe to reply. https://t.co/v9miQl0SYx pic.twitter.com/vhTsz7dZ5l

— X News Daily (@xDaily) October 6, 2023