Le prix des processeurs d’ordinateur de bureau Intel 14e génération Raptor Lake Refresh est dévoilé

Les CPU Raptor Lake Refresh de la 14e génération d’Intel se profilent à l’horizon et devraient être commercialisés prochainement, selon une nouvelle fuite.

Plus tôt, nous avons entendu des estimations de prix par une fuite pour les nouveaux CPU de bureau Intel de 14e génération, et maintenant, des listes de produits pour les prochains CPU de 14e génération ont été repérées en Europe, au Japon et sur les marchés asiatiques.

Discutons de la fuite sur les prix des prochains processeurs de bureau, appelés Intel 14e Gen Raptor Lake Refresh. L’utilisateur X (anciennement Twitter) @momomo_us a repéré les prix des prochains modèles Core i5, Core i7 et Core i9. J’ai converti les prix (JPY en €) des variantes de CPU de la 14e génération ci-dessous.

CPU variantes Intel 14e Gen Desktop Prix annoncé (estimé) Intel Core i5-14600K 455 € Intel Core i5-14600KF 420 € Intel Core i7-14700K 605 € Intel Core i7-14700KF 580 € Intel Core i9-14900K 835 € Intel Core i9-14900KF 805 €

Veuillez noter qu’il s’agit de prix préliminaires basés sur des fuites. Étant donné que ces nouveaux processeurs de bureau n’ont pas encore été annoncés par l’entreprise, les prix peuvent changer. Étant donné les listes de ces variantes spécifiques, il est probable que ces variantes soient celles qui seront lancées en premier.

Les processeurs de bureau Intel de la 14e génération sont connus pour être basés sur l’architecture Raptor Lake Refresh, comme cela a été confirmé lors de l’événement Innovation 2023 il n’y a pas si longtemps. Les spécifications attendues pour de nombreuses variantes de CPU de la 14e génération sont également disponibles via une fuite récente.

Une annonce très attendue

Quand les nouveaux processeurs de bureau Intel de 14e génération sortiront-ils ? Si l’on se base sur le cycle de sortie des processeurs précédents, on peut estimer qu’ils sortiront tardivement et qu’une annonce est en cours. Sur la plateforme chinoise Bilibili.com, les prochains processeurs de bureau de 14e génération ont fait l’objet de discussions et la date de sortie a été divulguée par l’utilisateur ECSM.

D’après cette fuite, la date de sortie des processeurs de bureau Intel de 14e génération devrait être fixée à la semaine prochaine. De plus, les sources proches de Videocardz.com ont fourni des fuites de date de sortie passionnantes :