Le Pixel 8 compose des fonds d’écran grâce à l’IA

Annoncé pour la première fois lors de l’événement Google I/O 2023, Android 14 inaugure l’une de ses nombreuses fonctionnalités liées à l’IA : l’option permettant de générer un fond d’écran texte-image unique pour votre smartphone. Cela est possible sur le duo nouvellement présenté qui doit arriver dans les magasins d’un jour à l’autre : le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro, qui, comme je l’ai noté, fait la part belle à l’IA.

Sous la section Créer un fond d’écran dans Fond d’écran et style, il y a deux options pour les propriétaires de Pixel 8 (plus tard, ils viendront prétendument à des modèles Pixel plus anciens) à choisir : un qui dit « Atelier d’emoji », et un qui dit « Fond d’écran IA ».

En appuyant sur « Fond d’écran IA », vous accéderez à un nouvel écran intitulé « Sélectionnez un thème pour commencer » : il s’agit de différents styles parmi lesquels choisir et qui donnent au Pixel 8 un indice plus précis de ce que vous visez, artistiquement parlant. Il y a des styles comme Imaginaire, Minéral, Lumineux, Peinture, Rayons X, Relief, Flou artistique et plus encore.

Ensuite, vous accédez à un fond d’écran générique dans le style que vous avez choisi (vous pouvez également le voir dans une bulle en haut de l’écran). En bas de l’écran, un bouton « Inspire-moi » vous permet de vous débarrasser de votre blocage artistique en générant quelque chose d’aléatoire.

Juste au-dessus du bouton « Inspire-moi », un champ est réservé à la création de votre message. C’est ici que vous exprimez votre souhait et que le Pixel 8 le réalise. Au lieu d’un champ vide, il s’agit d’un modèle qui vous permet de modifier uniquement certaines parties de la description. Par exemple, j’ai demandé un « Château surréaliste en soie dans des teintes de corail et brun roux ».

La magie du Tensor G3

Comme vous pouvez le voir sur cette photo par exemple, les mots « château », « soie » et « corail et brun roux » sont soulignés par des points. En appuyant sur chacun de ces mots, les utilisateurs du Pixel 8 accèdent à un sous-menu individuel contenant différents mots pour des objets/matériaux/couleurs parmi lesquels ils peuvent choisir et s’inspirer.

Une fois que le Tensor G3 a fait sa magie, il vous présente la scène que vous avez demandée dans le style choisi — il s’agit d’un carrousel avec plusieurs variantes à choisir. Remarquez le bouton « Valider » en haut. C’est sur ce bouton que vous appuyez lorsque vous êtes satisfait de votre création et qu’elle devient votre fond d’écran. Une section intitulée « Vos fonds d’écran IA » stocke les créations que vous créez et enregistrez, ce qui vous permet d’y revenir plus tard et de vous émerveiller.

Bien que cette fonctionnalité soit loin des résultats que l’on peut obtenir avec des outils comme Midjourney et Stable Diffusion, il s’agit néanmoins d’un ajout frais et amusant à la nouvelle gamme Pixel.