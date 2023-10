Microsoft perd beaucoup d’argent avec Github Copilot

Selon le Wall Street Journal, les entreprises technologiques ont du mal à rentabiliser les outils d’intelligence artificielle générative (IA), qui peuvent générer des notes de service, du code informatique et d’autres contenus. Comme le notent des rapports d’initiés, Microsoft perd massivement de l’argent avec GitHub Copilot. Le groupe est pourtant confronté au défi de réaliser des bénéfices avec des outils génératifs pour l’intelligence artificielle (IA). Mais le tableau est actuellement sombre.

C’est ce que rapporte le Wall Street Journal (WSJ). Et, l’on se demande maintenant de manière générale, si cela ne fonctionne pas pour gagner de l’argent avec GitHub Copilot, qu’en est-il de tous les autres outils d’IA de Microsoft ?

Les outils d’IA générative sont chers à exploiter, car ils nécessitent des serveurs puissants avec des processeurs correspondants coûteux, qui consomment en outre beaucoup d’énergie. Des entreprises comme Microsoft, Google et Adobe expérimentent différents modèles de prix pour les produits d’IA. Il s’agit notamment d’une facturation basée sur la consommation, de frais supplémentaires pour les fonctions d’IA et de l’utilisation de crédits pour limiter l’utilisation.

Microsoft facture par exemple actuellement 30 dollars par utilisateur et par mois pour ses différentes fonctions de Microsoft 365 Copilot pour les entreprises. Lorsque le premier Copilot pour GitHub a été lancé, Microsoft ne demandait au départ que 10 dollars par mois. Le Wall Street Journal s’est procuré des informations sur le coût de cette expérience pour Microsoft.

En raison des coûts d’exploitation élevés, GitHub Copilot est fortement dans le rouge. Au cours des premiers mois de cette année, l’entreprise a ainsi perdu en moyenne plus de 20 dollars par mois et par utilisateur. Certains utilisateurs ont coûté à l’entreprise jusqu’à 80 dollars par mois et plus, a révélé un initié au WSJ.

Le nombre d’utilisateurs du service n’est toutefois pas connu et la perte reste donc pour l’instant encore obscure. On peut toutefois supposer que Microsoft a mieux calculé avec le deuxième lancement à 30 dollars par utilisateur et par mois pour Microsoft 365 Copilot — sinon, Copilot sera une véritable débâcle pour le groupe.

Une IA très scrutée

Certains services d’IA utilisent les modèles d’IA les plus puissants disponibles, qui nécessitent une puissance de calcul et une intelligence considérables. Selon l’article, Microsoft « étudie des outils d’IA moins coûteux pour Bing ». Certaines entreprises envisagent d’utiliser des outils d’IA moins puissants et moins chers pour certaines tâches afin de réduire les coûts. Zoom, par exemple, a développé un logiciel plus petit et moins cher pour son assistant d’IA. Adobe utilise un système de crédits pour contrôler l’utilisation de son générateur d’images d’IA, ralentissant le service lorsque les clients dépassent les crédits mensuels qui leur sont alloués, afin d’éviter la surutilisation et les dépassements de coûts.

Les entreprises prévoient que l’IA générative deviendra moins chère au fil du temps, grâce aux innovations et aux améliorations de l’efficacité du traitement, à l’instar de l’évolution des technologies de stockage sur le cloud et d’animation en 3D.

Malgré les défis actuels et les incertitudes entourant la rentabilité des produits d’IA, les investisseurs restent enthousiastes à l’égard de la technologie de l’IA, ce qui entraîne une augmentation des valorisations des entreprises dans le domaine de l’IA.