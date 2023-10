by

Apple réfléchit à une bague connectée pour les notifications et le contrôle des iPhone

Les bagues connectées sont une catégorie émergente des wearables qui ont le potentiel de donner du fil à retordre aux meilleures smartwatches. Une bague connectée est très utile pour les personnes qui souhaitent simplement disposer d’une unité de suivi de la santé sans avoir à porter un autre écran sur eux. Vous pourriez même associer une bague connectée à une montre analogique classique, ce qui serait plus élégant que de porter une smartwatch ordinaire.

Il semble qu’Apple soit d’accord avec certaines de ces idées, puisque la société a breveté une bague connectée, ce qui indique qu’elle pourrait envisager de fabriquer une Apple Ring.

Comme l’a repéré AppleInsider, Apple a obtenu un brevet sur un « ring input device with pressure-sensitive input ». Dans ce brevet particulier, Apple explore des mécanismes permettant à la bague d’agir comme un dispositif de notification et comme un mécanisme de saisie plutôt que comme une « bague intelligente » au sens classique du terme. Ce brevet d’anneau propose un anneau central fixe et un anneau extérieur rotatif.

Ce brevet envisage une bague qui pourrait « recevoir une notification d’un smartphone et générer une alerte vibrante ». En outre, l’anneau est conçu pour envoyer des données à des wearables complémentaires tels que des montres connectées, des dispositifs de surveillance de la santé, des casques, des écouteurs, etc. De plus, l’anneau Apple Ring utilisera une « bande extérieure rotative » comme potentielle méthode de contrôle sans fil. Par exemple, le déplacement de l’anneau rotatif permettrait de faire défiler une page Web sur un iPhone.

Les brevets ont généralement une portée très large, et ce brevet prévoit également que la bague puisse être utilisée pour fournir des données à des smartphones, des tablettes, des ordinateurs, des appareils de la maison connectée, etc. Imaginez que vous puissiez contrôler votre Mac en quelques tours de main.

Un simple brevet pour le moment

Apparemment, l’Apple Ring sera plutôt petit et « discret » puisqu’elle s’adaptera à votre annulaire comme une alliance cybernétique. Il va sans dire qu’Apple est très ambitieuse avec son projet de bague.

Ce n’est pas la première fois qu’Apple s’intéresse à un concept de bague. Par le passé, l’entreprise avait envisagé un wearable de type anneau avec contrôle vocal, haptique et caméra (!), ainsi qu’un anneau séparé qui pourrait imiter les fonctionnalités de l’Apple Watch. La dernière fois que nous en avons parlé, c’était en 2020, lorsqu’un ancien brevet a révélé que le géant de la technologie cherchait à mettre en œuvre des commandes gestuelles. Mais, il semble que cette idée ait été abandonnée.

Samsung a été aperçu en train de travailler sur une bague connectée Galaxy Ring, et le projet serait en « développement avancé ». Il ne serait pas surprenant qu’Apple soit également en retard dans le domaine des bagues connectées, même si tout le monde s’attend à ce que son arrivée redéfinisse le marché. Je suis curieux de voir quelle direction Apple prendra finalement pour sa bague connectée si elle décide d’en fabriquer une.