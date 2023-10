iOS 17 : est-ce que le sideloading arrive ?

L’Union européenne est l’un des marchés les plus importants pour Apple. Le problème est donc qu’elle doit se conformer à la DMA ou continuer à se battre pour l’obtenir. Apple pourrait choisir de ne pas mettre en œuvre le sideloading sur l’iPhone et d’ignorer la loi sur les marchés numériques (DMA) de l’Union européenne.

Cela dit, Apple ne proposera pas largement une telle fonctionnalité, à laquelle elle s’est toujours opposée. Si vous êtes curieux de savoir si la fonction de sideloading sera intégrée à iOS 17 ou si vous êtes impatient d’installer sur votre iPhone des applications provenant de boutiques tierces, j’ai tout ce qu’il vous faut. Poursuivez votre lecture et découvrez si iOS 17 prendra en charge le sideloading dans votre pays ou non.

Si vous êtes impatient de découvrir la fonction de sideloading d’iOS 17, faites un pas en avant. La loi sur les marchés numériques (DMA) de l’Union européenne est entrée en vigueur le 1er novembre 2022 et exige des entreprises « gardiennes » qu’elles ouvrent leurs services et leurs plateformes aux entreprises et aux développeurs tiers. Cela signifie qu’ Apple doit mettre en œuvre la fonction de sideloading, qui permet à ses utilisateurs de télécharger des applications à partir de boutiques d’applications tierces .