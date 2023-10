Intel pourrait avoir accidentellement divulgué la date de sortie de Windows 12

Vient-on de recevoir une confirmation sur le calendrier de sortie de Windows 12 — et de la part d’Intel, de toutes les sources ? Il semblerait que ce soit le cas. Intel a parlé de ses prévisions pour 2024, indiquant qu’il s’attend à ce que 2024 soit une bonne année pour les processeurs clients. C’est énorme pour Intel, car la prochaine génération de ses meilleurs processeurs, Meteor Lake, devrait sortir en 2024. Cependant, si Intel a raison, ce pourrait être aussi une grande année pour Microsoft.

L’information provient d’une transcription de la Citi 2023 Global Technology Conference. La plupart des propos n’étaient pas très excitants, mais il y a un petit commentaire qui a piqué mon intérêt.

« Nous pensons que 2024 sera une assez bonne année pour les [processeurs] clients, en particulier, en raison de la mise à jour de Windows. Nous pensons toujours que la base installée est assez vieille et qu’elle a besoin d’un rafraîchissement, et nous pensons que l’année prochaine pourrait marquer le début de ce rafraîchissement, étant donné le catalyseur Windows. Nous sommes donc optimistes quant à la façon dont les choses se dérouleront à partir de 2024 », a déclaré Intel, d’abord partagé par PCGamer.

Le terme mystérieux de « rafraîchissement de Windows » semble assez ambigu, et Windows 12 n’est mentionné à aucun moment. Cependant, il est difficile d’imaginer Intel s’enthousiasmer pour une mise à jour particulière de Windows, à moins qu’il ne s’agisse de la nouvelle version du système d’exploitation. Après tout, Microsoft publie des correctifs assez régulièrement, mais un nouveau Windows pourrait aller de pair avec le Meteor Lake redessiné. La puce aurait une architecture entièrement nouvelle, avec des matrices de calcul, de GPU, d’IO et d’IA séparées.

Intel Meteor Lake pourrait être réservé aux ordinateurs portables, mais Arrow Lake-S devrait également sortir au second semestre 2024 pour les ordinateurs de bureau, de sorte qu’Intel a une grande année devant lui. Si les nouvelles puces offrent une excellente intégration avec Windows 12, ce serait une bonne raison pour Intel de s’attendre à une augmentation de l’adoption, à la fois pour les nouveaux CPU et le nouveau système d’exploitation.

Tout comme les plans d’Intel sont encore un peu flous, nous ne savons pas grand-chose de Windows 12. D’une certaine manière, on a l’impression que Microsoft a lancé Windows 12 depuis un certain temps en mettant à jour Windows 11. Microsoft Copilot et son intégration étroite dans le système d’exploitation mériteraient presque d’être une fonctionnalité de Windows 12, et pourtant, elle est déjà là.

Renforcer l’IA dans l’OS ?

Windows 12 devrait renforcer le lien avec Copilot, en intégrant l’IA dans les fondements mêmes du système d’exploitation. L’unité de traitement neuronal (NPU) dédiée de Meteor Lake sur le SoC joue très bien ce rôle.

L’adoption de Windows 11 s’est ralentie ces derniers temps, tant chez les consommateurs que dans les entreprises. Windows 12 servira probablement de clou final au cercueil de Windows 10 et accélérera le processus d’adoption. Sortira-t-il en 2024 comme Intel semble le prédire ? Nous devrons attendre et voir, mais le petit teaser d’Intel semble être plus qu’un simple commentaire.

Intel a annoncé officiellement que les puces mobiles Meteor Lake, qui arriveront en décembre avec un coprocesseur dédié à l’IA à l’intérieur. Meteor Lake est le premier processeur d’Intel avec des chiplets différents pour chaque composant et le premier sur son nœud de processus Intel 4. L’ajout d’un coprocesseur d’IA pourrait être important compte tenu de la volonté de Microsoft d’intégrer des fonctions d’IA dans Windows.

Microsoft n’a pas encore annoncé de plans pour Windows 12, mais il semble que l’entreprise envisage d’intégrer des fonctions d’intelligence artificielle dans les futures versions de Windows.