Google augmentera la taille des écrans pour la série Pixel 9 l’année prochaine

Vous n’êtes pas en train d’halluciner. Vous venez de regarder Google dévoiler le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro. Pourtant, Ross Young, l’un des informateurs les plus précis qui soient, est prêt à dévoiler quelques « T » sur les Pixel 9, Pixel 9 Pro et Pixel 9a. Young est le fondateur et PDG de Display Supply Chain Consultants (DSCC) et il garde un œil attentif sur ce que fait la chaîne d’approvisionnement des écrans.

Dans un tweet qu’il a publié sur X, le réseau social anciennement connu sous le nom de Twitter, Young a écrit que les tailles d’écran des Pixel 9, Pixel 9 Pro et Pixel 9a de l’année prochaine seront plus grandes que le prédécesseur de chaque modèle en 2023.

L’écran du Pixel 8 a subi un petit amincissement cette année passant à 6,2 pouces, le Pixel 8 Pro arbore un écran de 6,7 pouces, et nous ne connaîtrons pas le Pixel 8a avant le premier semestre 2024, date à laquelle ce modèle pourrait être commercialisé. Le Pixel 7a, sorti en mai dernier, est doté d’un écran de 6,1 pouces.

We published the display sizes for the Google 9a, 9, 9 Pro and next Pixel Fold in our latest Advanced Smartphone Report. All of them will be bigger than this year’s models… —Ross Young (@DSCCRoss) October 4, 2023

Apple prévoit également d’augmenter la taille des écrans de l’iPhone 16 Pro et de l’iPhone 16 Pro Max de l’année prochaine, les rumeurs annonçant respectivement des écrans de 6,3 pouces et 6,9 pouces.

Il s’agirait d’une augmentation par rapport à l’écran de 6,1 pouces de l’iPhone 15 Pro et à l’écran de 6,7 pouces de l’iPhone 15 Pro Max. L’augmentation de la taille de l’écran de l’iPhone 16 Pro serait prévue pour que ce modèle puisse rejoindre l’iPhone 16 Pro Max et offrir aux utilisateurs un zoom optique 5x avec l’objectif périscopique Tetraprism.

3 modèles l’année prochaine ?

Alors que Young s’attend à ce que les Pixel 9 et Pixel 9 Pro de 2024 et le Pixel 9a de 2025 arborent des écrans plus grands, Android Authority a été informé l’année dernière par une « source anonyme, mais digne de confiance » que Google pourrait ajouter un modèle Pro à écran plus petit à la gamme l’année prochaine, de la même manière qu’Apple a l’iPhone 15 Pro Max haut de gamme, mais offre également un modèle iPhone 15 Pro plus petit. Cela porterait la gamme phare à trois modèles l’année prochaine : Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro Max/Ultra.

Il serait normalement beaucoup trop tôt pour commencer à discuter de la gamme Pixel 9, mais lorsque la source avec l’un des scores de précision les plus élevés vous dit de vous attendre à des écrans plus grands pour le Pixel 9, le Pixel 9 Pro et le Pixel 9a, nous ne parierions pas contre lui.