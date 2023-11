Microsoft et Siemens lancent une nouvelle IA industrielle

Roland Busch, PDG de Siemens AG, a ajouté : « Cela pourrait révolutionner la façon dont les entreprises conçoivent, développent, fabriquent et opèrent. La généralisation de la collaboration homme-machine permet aux ingénieurs d’accélérer le développement de codes, d’accroître l’innovation et de remédier à la pénurie de main-d’œuvre qualifiée ».

D’une manière générale, il générera, optimisera et déboguera des codes d’automatisation complexes afin de réduire les temps de simulation et d’aider les entreprises à produire des résultats plus rapidement.

Les deux entreprises ont annoncé Siemens Industrial Copilot, un assistant IA développé conjointement et destiné à rendre la collaboration homme-machine plus efficace .