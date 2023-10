WhatsApp pourrait bénéficier d’une nouvelle fonctionnalité de messages épinglés

WhatsApp, l’application de messagerie appartenant à Meta et comptant plus de 2,7 milliards d’utilisateurs dans le monde, poursuit sa tendance aux mises à jour fréquentes et aux améliorations de fonctionnalités. Après le récent lancement mondial des chaînes et l’annonce de la transition de la coche vérifiée pour les chaînes du vert au bleu dans une future mise à jour, d’autres mises à jour se profilent désormais à l’horizon.

WABetaInfo, une source fiable d’informations sur WhatsApp, a découvert les dernières fonctionnalités de la récente mise à jour (version 2.23.21.4) depuis le programme bêta de Google Play. Parmi les ajouts figurent une fonctionnalité de messages épinglés et un menu de pièces jointes de discussion repensé. Pour l’instant, ces fonctionnalités sont disponibles pour un groupe limité de bêta-testeurs, avec un déploiement progressif vers un public plus large attendu au cours des prochaines semaines.

La fonctionnalité de messages épinglés est conçue pour permettre aux utilisateurs de mettre en évidence des messages spécifiques en les épinglant en haut de leurs conversations de discussion. Cette fonctionnalité vise à faciliter l’accès aux messages importants ou fréquemment référencés. Bien que cette fonctionnalité ait déjà fait l’objet de rumeurs lors de sa phase de développement, elle est actuellement en phase de test bêta.

Les utilisateurs contrôlent la durée de visibilité des messages épinglés, avec des options de 24 heures, 7 jours et 30 jours. De plus, les utilisateurs peuvent ignorer un message épinglé à tout moment, même avant l’expiration de la durée choisie. Il est à noter que les messages épinglés sont applicables non seulement dans les discussions de groupe mais également dans les conversations individuelles, offrant ainsi un moyen de mettre en évidence un contenu spécifique dans les discussions privées.

En plus de la fonctionnalité de messages épinglés, les bêta-testeurs peuvent observer un menu de pièces jointes de discussion repensé. Ce menu mis à jour maintient le processus de partage de différents types de contenu tout en présentant une interface plus claire et plus intuitive avec les dernières améliorations.

La fonctionnalité de messages épinglés et le menu de pièces jointes de discussion repensé sont actuellement accessibles à un groupe limité de bêta-testeurs qui ont installé la dernière version bêta de WhatsApp pour Android à partir du Google Play Store. Ces fonctionnalités devraient être déployées auprès d’un public plus large dans les semaines à venir.