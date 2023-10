La Pixel Watch 2 aurait une fonction de suivi automatique des entraînements

Le prochain événement Made by Google arrive à grands pas, et tous les regards sont tournés vers les Pixel 8 et Pixel 8 Pro.

Cependant, il ne faut pas oublier la Pixel Watch 2, qui fait ses débuts un an après sa prédécesseure. Toutes les rumeurs et fuites sont sur le point d’être confirmées ou infirmées, la dernière en date entrant également en ligne de compte.

L’informatrice Kamila Wojciechowska, connue pour ses fuites sur les Pixel, a récemment partagé sur X que la Pixel Watch 2 sera dotée d’une fonction de suivi automatique des séances d’entraînement. Celle-ci comprend des fonctionnalités de démarrage, d’arrêt et de pause, un ajout bienvenu à la gamme Pixel Watch. Essentiellement, la Pixel Watch 2 détecte votre type d’entraînement lorsque vous commencez et vous permet de lancer le suivi à l’aide d’un bouton ou de le rejeter si vous n’êtes pas intéressé.

Il s’agit d’un ajout mineur, mais pratique. Contrairement à sa prédécesseure, la Pixel Watch 2 rattraperait le suivi automatique standard des séances d’entraînement que l’on trouve dans de nombreuses smartwatches et trackers axés sur la santé. Si les fuites se confirment, elle suivra des détails tels que le rythme, la fréquence cardiaque et les tours.

L’amélioration significative réside dans la capacité de la montre à reconnaître les moments où vous commencez et arrêtez de vous entraîner, en interrompant le suivi en conséquence. Par exemple, si vous faites du vélo et que vous décidez de faire une promenade, la montre devrait automatiquement interrompre l’entraînement.

Une fonctionnalité bienvenue

En revanche, la précédente Pixel Watch ne disposait pas de cette fonction de suivi automatique. Si l’application Fitbit pouvait détecter les exercices de base comme les promenades ou les courses, la montre elle-même ne pouvait pas démarrer, mettre en pause ou arrêter un exercice de manière autonome lorsque cela était nécessaire. C’est un pas en avant, c’est certain.

La Pixel Watch 2 devrait fonctionner sous Wear OS, probablement Wear OS 4, et étant donné que Google est propriétaire de Fitbit, on s’attend à ce qu’elle conserve l’intégration Fitbit. Les fonctions de fitness pourraient inclure des éléments de suivi de la santé standard tels qu’un capteur de fréquence cardiaque, un ECG, un traqueur d’oxygène dans le sang, un suivi détaillé du sommeil et une navigation pas à pas.

En outre, la montre pourrait proposer le suivi de la fréquence cardiaque par seconde de Google et éventuellement intégrer un capteur de température, s’alignant ainsi sur les tendances observées chez des concurrents tels que l’Apple Watch Series 9 et la Galaxy Watch 6.