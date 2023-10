Les Google Pixel Buds Pro pourraient se vanter d’une détection de conversation avec une mise à jour

Les Pixel Buds Pro de Google pourraient recevoir d’astucieuses nouvelles fonctionnalités logicielles qui devraient vous sembler un peu familières si vous avez prêté attention aux dernières mises au point des AirPods Pro d’Apple.

Selon Kamila Wojciechowska (@Za_Raczke), Google prévoit une mise à jour logicielle pour ses écouteurs phares qui inclut la détection de conversation, un moniteur de bien-être auditif et une qualité d’appel plus claire dans les deux sens.

Google is rolling out an update to the Pixel Buds Pro that brings Conversation Detection, Hearing Wellness, and Clearer Calls.

Conversation Detection: Automatically switch to Transparency and pause media when you talk.

Hearing Wellness: See current loudness levels and an… pic.twitter.com/xx4I8WRUrW

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) October 2, 2023