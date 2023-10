Microsoft remanie OneDrive avec un nouveau design et l’intégration de Copilot

Microsoft annonce aujourd’hui la troisième génération de son service de stockage en cloud OneDrive, avec le système Copilot piloté par l’IA de l’entreprise, une refonte du design Fluent et d’importantes améliorations dans la manière dont les entreprises partagent et utilisent les documents dans le cloud.

OneDrive héberge des milliards de fichiers pour les particuliers et les entreprises, avec 2 milliards de fichiers ajoutés chaque jour. Microsoft est en train de revoir une grande partie de l’expérience de travail dans OneDrive pour les entreprises, avec de nombreuses améliorations de la qualité de vie qui rendront la gestion et l’utilisation des fichiers bien meilleures sur le Web, dans Windows et dans les diverses applications Office de Microsoft.

Le nouveau design correspond mieux à l’interface de Windows 11 et aux récents changements apportés aux applications Office, et s’inscrit également dans les dernières mises à jour du design de l’Explorateur de fichiers. Il y a maintenant une section « Pour vous » de recommandations de fichiers alimentée par l’IA en haut de l’écran, un peu comme dans l’Explorateur de fichiers.

Les fichiers importants pour votre travail sont immédiatement affichés dans cette section, qu’ils se trouvent dans OneDrive, Teams ou ailleurs. Microsoft a vraiment mis à jour OneDrive pour en faire un guichet unique pour trouver et gérer tous vos fichiers.

Cette vue Web actualisée comprend également une vue partagée rafraîchie, qui inclut désormais tous les fichiers partagés sur Teams, par le biais d’e-mails et d’autres façons dont les documents Office ont été partagés avec vous. L’interface principale de partage a également été améliorée, et la gestion des autorisations sur les fichiers a été rationalisée.

Si vous travaillez sur un grand nombre de fichiers avec des collègues, une nouvelle vue des personnes vous facilitera la tâche. Vous pouvez vous concentrer sur les fichiers sur lesquels vous travaillez avec des collègues en trouvant simplement leur visage ou leur nom. Vous pouvez également filtrer cette vue par nom ou épingler en haut les collègues avec lesquels vous travaillez en étroite collaboration.

Vous pouvez également choisir la couleur de vos dossiers, et lorsque vous les partagez avec des collègues, ils verront également la couleur choisie.

Une expérience de recherche

L’ajout le plus utile est sans doute la possibilité de mettre en favoris des fichiers OneDrive qui circuleront entre Windows 11, OneDrive sur le Web et d’autres applications. Par conséquent, si vous favorisez un dossier OneDrive dans l’Explorateur de fichiers sous Windows 11, vous retrouverez ce dossier dans la liste des favoris sur OneDrive sur le Web.

L’expérience de recherche dans OneDrive a également été revue avec des fonctions d’intelligence artificielle, facilitant la recherche d’amis et de membres de la famille dans les photos que vous avez stockées sur le service de stockage sur le cloud de Microsoft. Ces fonctionnalités sont testées auprès des consommateurs dans le cadre d’une preview limitée à partir de ce mois-ci, une preview public étant prévue pour le début de l’année 2024.

Microsoft a également amélioré la création de fichiers dans OneDrive. Un nouveau bouton « Ajouter un nouveau » sera disponible l’été prochain avec une liste de suggestions de modèles pour les présentations et autres documents.

OneDrive devient également beaucoup plus rapide à utiliser, avec une prise en charge hors ligne améliorée. Microsoft indique que OneDrive sur le Web se lance deux fois plus vite, avec un tri instantané, un défilement amélioré et une meilleure prise en charge hors ligne. Vous pourrez bientôt lancer OneDrive dans le navigateur, sans connexion Internet. Files On-Demand sera également disponible dans la version navigateur, ce qui vous permettra d’identifier les fichiers comme étant disponibles hors ligne. Le mode hors ligne et Files On-Demand sont des fonctionnalités intéressantes qui étaient auparavant limitées à l’application principale de bureau OneDrive, mais qui arriveront au début de l’année 2024.

Une chose que de nombreux utilisateurs professionnels de OneDrive ont demandée est la possibilité d’ouvrir n’importe quel document de OneDrive sur le Web dans les applications de bureau natives. Microsoft ajoutera cette fonctionnalité en décembre, avec la possibilité d’ouvrir des documents tels que des fichiers CAO ou des PDF. Microsoft ajoute également une nouvelle vue des médias qui regroupe toutes les photos et vidéos en un seul endroit.

L’intégration de Copilot

Cette nouvelle expérience OneDrive sera également bientôt disponible dans la section des fichiers de Microsoft Teams et dans la partie de navigation des fichiers d’Outlook. Microsoft prévoit que la nouvelle vue OneDrive dans Outlook sera disponible en décembre.

Microsoft prévoit également d’intégrer son système d’intelligence artificielle Copilot dans OneDrive en décembre pour tous ceux qui possèdent une licence Microsoft 365 Copilot. Copilot proposera un résumé quotidien des fichiers, comme une fonction de rattrapage pour les documents sur lesquels vous et vos collègues travaillez. Il comprendra une liste des modifications importantes apportées aux fichiers et un aperçu des nouveaux commentaires. Microsoft affirme qu’il organisera intelligemment ces résumés en fonction du contexte et de la pertinence.

Vous pouvez dès aujourd’hui essayer la plupart des modifications apportées à l’interface de OneDrive sur le site onedrive.com, et d’autres arriveront au début de l’année 2024.