Apple pourrait être prêt à intégrer son propre moteur de recherche dans iOS

Grâce au procès antitrust entre le ministère de la Justice et Google, les moteurs de recherche sont devenus un sujet brûlant, en particulier l’accord de Google qui paie des milliards de dollars par an à Apple pour être le moteur de recherche par défaut de l’iPhone. Et comme Google verse chaque année des milliards à Apple pour être le moteur de recherche par défaut de l’iPhone, la question se pose naturellement de savoir si Apple va créer son propre moteur de recherche pour l’iPhone.

De temps à autre, des rumeurs circulent sur le fait qu’Apple développerait son propre moteur de recherche, mais la plupart du temps, beaucoup pensent qu’Apple n’est pas intéressé par ce projet en raison de l’argent qu’il reçoit de Google. Aujourd’hui, Mark Gurman, de Bloomberg, a évoqué les options d’Apple en matière de moteur de recherche dans sa lettre d’information hebdomadaire Power On. Selon Gurman, Apple reçoit environ 8 milliards de dollars par an de Google pour ce qu’il appelle « une part des revenus publicitaires de Google ».

Il estime qu’Apple pourrait gagner davantage d’argent et écrit que si Apple était en mesure de créer son propre moteur de recherche pour l’iPhone et de vendre des publicités au même taux que Google, il pourrait ajouter autant de revenus chaque année que l’Apple Watch. On estime que cette dernière a généré entre 14 et 18 milliards de dollars de revenus pour Apple l’année dernière. Et même si Apple ne parvenait pas à égaler les performances de Google en matière de vente de publicité, Mark Gurman estime qu’Apple pourrait gagner plus d’argent en créant son propre moteur de recherche pour l’iPhone.

Mark cite quelques bonnes raisons pour qu’Apple s’engage dans cette voie, même si elle ne prévoit pas de déployer son propre moteur de recherche pour ses smartphones. Tout d’abord, cela constituerait une excellente monnaie d’échange lorsque Google et Apple s’assiéraient à la table des négociations pour discuter du montant des revenus de recherche qu’Apple recevrait. D’autre part, cela renforcerait le potentiel d’Apple dans le domaine des recherches autres que sur le Web.

Comme le souligne Gurman, Apple a déjà créé ses propres moteurs de recherche pour certaines de ses applications telles que l’App Store, l’Apple TV, Maps et News. Et ce n’est pas comme si Apple n’avait pas travaillé sur ce sujet. John Giannandrea, premier vice-président d’Apple chargé de l’apprentissage automatique et de la stratégie en matière d’IA, dirige une vaste équipe de recherche qui a mis au point un moteur de recherche de nouvelle génération pour les applications de l’entreprise, dont le nom de code est « Pegasus ». Selon Gurman, cette technologie « fait remonter les résultats à la surface », est déjà utilisée dans certaines applications d’Apple et sera bientôt disponible dans l’App Store.

Spotlight est un bon exemple

Selon le correspondant en chef de Bloomberg, le meilleur exemple des capacités de recherche d’Apple est Spotlight, qui parcourt iOS et macOS pour trouver ce qu’un utilisateur recherche sur son appareil. Il y a quelques années, Apple a ajouté les résultats Web de Bing et de Google et cette fonction est également utilisée par Siri pour afficher des résultats Web. L’équipe de Giannandrea cherche à ajouter à Spotlight la prise en charge de l’IA générative. Apple dispose également d’un moteur de recherche appelé Applebot qui indexe les sites Web révélés aux utilisateurs de Spotlight et de Siri. Pour accéder à Spotlight, balayez vers le bas depuis le milieu de l’écran d’accueil de votre iPhone.

Tout cela ne signifie rien si Apple ne peut pas vendre de la publicité et l’entreprise dispose d’une équipe de technologie publicitaire qui, selon Gurman, gère les annonces de recherche dans l’App Store et diffuse des publicités dans l’application Actualités, l’application Bourse et l’application Météo. Cette équipe participe également à la négociation des publicités pour le contenu sportif en continu d’Apple. Avec toute cette expérience, on peut s’attendre à ce que cette équipe soit en mesure de vendre des publicités pour un moteur de recherche web d’Apple.

Comme le souligne Gurman, les capacités de recherche actuelles d’Apple sont limitées par rapport à celles de Google. Eddy Cue, vice-président des services d’Apple, a déclaré que le moteur de recherche de Google était le meilleur et qu’il n’y avait aucune raison pour qu’Apple développe son propre moteur. Toutefois, si Google perd la bataille judiciaire qui l’oppose au ministère de la Justice, l’accord entre Google et Apple pourrait être annulé et Apple pourrait devoir dire adieu aux milliards qu’elle reçoit de Google.

Dans ce cas, Apple pourrait avoir intérêt à intégrer son propre moteur de recherche sur le Web dans iOS, à mettre en place une équipe chargée de la vente de publicités et à récupérer les milliards que Google lui a versés.