Une vidéo montre le OnePlus Open dans la nature

Alors que OnePlus n’a pas encore dévoilé son premier smartphone pliable, le OnePlus Open, pliable comme un livre, a été repéré en public par Instant Bollywood, comme le rapporte AndroidCentral, alors qu’il était tenu par la star de cinéma indienne Anushka Sharma.

Elle a été filmée en train de tenir le smartphone et un extrait de la vidéo montre le logo OnePlus sous le cercle de la caméra arrière. Vers la fin de la vidéo, Anushka ouvre le smartphone pliable pour voir l’écran interne plus grand.

Le OnePlus Open devrait copier plus d’une fois le design du prochain smartphone pliable de type livre de son voisin OPPO. Les deux entreprises font partie du groupe chinois BBK Electronics et il y a quelques années, OPPO et OnePlus ont fusionné leurs équipes de recherche et développement. Certaines caractéristiques sont les mêmes que celles attendues sur le Find N3 Fold de OPPO, notamment un écran interne de 7,82 pouces affichant une résolution de 2268 x 2240 pixels.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Instant Bollywood (@instantbollywood)

Le OnePlus Open devrait quant à lui être doté d’un écran externe de 6,31 pouces d’une résolution de 2484 x 1116 pixels et d’un ratio 20:9. La configuration de la caméra arrière pourrait inclure une caméra primaire de 50 mégapixels, une caméra ultra-large de 48 mégapixels et une caméra téléobjectif de 32 mégapixels avec une lentille périscopique. L’option de couleur du modèle entre les mains de Sharma est connue sous le nom de Voyage Black et est l’une des deux couleurs attendues. La seconde couleur est Emerald Eclipse, un type de vert. Nous nous attendons à ce que le processeur d’application Snapdragon 8 Gen 2 se trouve sous le capot.

Un lancement prochainement

L’appareil pourrait être équipé de 16 Go de mémoire vive et de 256 Go d’espace de stockage. Android 13 devrait être préinstallé sur le smartphone. La batterie de 4 800 mAh, qui supportera une charge rapide de 67W, permettra de garder la lumière allumée. Le smartphone pourrait être dévoilé dans le courant du mois.

OnePlus est connu pour mettre des smartphones non annoncés entre les mains de célébrités afin de générer un buzz pour eux (les smartphones, pas les célébrités). Ironiquement, le mari d’Anushka Sharma, la star du cricket Virat Kohli, est l’ambassadeur d’une autre société du groupe BBK Electronics, Vivo.