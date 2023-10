Jony Ive serait en pourparlers avec OpenAI pour développer du matériel basé sur l’IA

Sir Jony Ive, connu sous le nom d’Apple, serait en train de discuter avec OpenAI de la possibilité de concevoir une sorte de matériel basé sur l’IA.

Ive s’est fait connaître en tant que principal designer de matériel d’Apple, travaillant en étroite collaboration avec Steve Jobs et concevant pratiquement tous les produits à succès de l’entreprise jusqu’à son départ à la fin de l’année 2019. Ive a quitté Apple pour lancer sa propre entreprise de conception, LoveForm.

Selon The Information, via TechCrunch, Ive est en pourparlers avec OpenAI pour collaborer sur un projet matériel. On ne sait pas grand-chose d’autre sur cette potentielle entreprise, mais le fondateur et PDG de SoftBank, Masayoshi Son, serait également impliqué.

Selon le Financial Times, Sam Altman, PDG d’OpenAI, chercherait à utiliser LoveFrom, la société de design d’Ive, pour développer le premier appareil grand public d’OpenAI, le duo ayant discuté de ce à quoi ressemblerait un tel produit lors de séances de brainstorming dans le studio d’Ive à San Francisco.

Compte tenu de la propension d’Ive à concevoir des produits qui plaisent à un large éventail de personnes, son implication dans un projet matériel d’OpenAI pourrait être déterminante pour l’adoption de l’IA à plus grande échelle.

U n appareil qui offre une « expérience utilisateur plus naturelle et intuitive »

Selon trois personnes familières avec le projet, Ive et Altman cherchent à créer un appareil qui offre une « expérience utilisateur plus naturelle et intuitive » pour interagir avec l’intelligence artificielle. Le duo s’est inspiré de la façon dont la technologie de l’écran tactile de l’iPhone original a contribué à révolutionner notre interaction avec l’Internet mobile. Son propose un financement pour cet effort et aurait fait pression pour que la société de conception de puces Arm (dont Son détient 90 % des parts) joue un rôle central.

Selon les sources du Financial Times, le projet avec OpenAI pourrait permettre à Ive d’aider à créer un dispositif informatique interactif moins dépendant des écrans. Altman a déjà une certaine expérience en la matière, puisqu’il a investi dans Humane, une startup de matériel et de logiciels cofondée par d’anciens employés d’Apple, qui développe un dispositif d’intelligence artificielle portable sans écran destiné à remplacer les smartphones.

Le projet d’Altman, Ive et Son n’en est qu’à ses débuts et plusieurs idées différentes pour l’appareil sont encore à l’étude. Bien qu’aucun accord n’ait été confirmé et que les détails entourant le projet soient minces, les discussions seraient « sérieuses ».