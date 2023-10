by

by

Microsoft met fin aux mises à jour gratuites de Windows 10 et 11 pour Windows 7 et 8

Microsoft met fin aux mises à jour gratuites de Windows 10 et 11 pour Windows 7 et 8

Lorsque Microsoft a lancé Windows 10 en 2015, l’entreprise a promis que les utilisateurs de Windows 7 ou Windows 8 pourraient passer à Windows 10 gratuitement jusqu’au 29 juillet 2016.

Aujourd’hui, Microsoft vient de mettre fin à la mise à jour gratuite pour les utilisateurs de Windows 7 et Windows 8. Ce changement peut sembler anodin, mais il affectera deux groupes de personnes très importants.

Les passionnés ne peuvent plus utiliser leurs anciennes clés de produit Windows 7 et 8 pour activer Windows 10 ou 11 sur un nouveau PC ou dans une machine virtuelle. Quant aux joueurs obstinés qui ont refusé d’installer Windows 10, ils seront bientôt contraints de procéder à une mise à niveau, car Steam cessera de fonctionner sur Windows 7 et 8 en 2024. Si vous devez effectuer la mise à niveau de Windows 10, faites-le rapidement, car la voie de la mise à niveau semble encore ouverte pour certains utilisateurs.

Ce changement de politique a été annoncé dans un article de blog difficile à trouver. Microsoft affirme que le chemin de mise à niveau pour les utilisateurs de Windows 7 et 8 « s’est terminé le 29 juillet 2016 », ce qui est partiellement vrai. Cette voie de mise à niveau était censée se terminer en 2016, mais Microsoft l’a laissée ouverte pendant 7 ans. Vous pouviez même utiliser une clé de produit Windows 7 pour activer Windows 11 !

Nous ne savons pas pourquoi la voie de mise à niveau est fermée aujourd’hui, mais comme le note Thurrott, Microsoft a commencé à tester cette nouvelle (ou « ancienne ») politique dans sa dernière version de Windows Canary.

Passez rapidement à Windows 10

Bien sûr, les mises à jour de Windows 10 vers Windows 11 sont toujours gratuites. Mais le système d’exploitation Windows 11 a des exigences matérielles strictes qui empêcheront certains utilisateurs de procéder à la mise à niveau. La bonne nouvelle, c’est que Microsoft prévoit de prendre en charge Windows 10 jusqu’en 2025. Vous avez donc tout le temps d’économiser pour acheter un ordinateur compatible avec Windows 11.

Si vous utilisez encore Windows 7 ou 8, je vous suggère de tenter une mise à niveau vers Windows 10 dès que possible. Il semble que cette voie de mise à niveau soit encore ouverte pour certains utilisateurs, mais elle sera définitivement fermée lorsque Microsoft mettra à jour les microprogrammes de Windows 10 et 11. Une nouvelle clé de produit Windows coûte au moins 150 euros, mais on peut la trouver en vente pour moins cher (évitez tout ce qui est trop beau pour être vrai).

Notez que vous pouvez utiliser Windows 10 sans clé de licence, mais cela s’accompagne de quelques limitations et désagréments.