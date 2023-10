Apple pourrait préparer une importante mise à niveau de la puissance des iPhone 16 et 16 Plus

Vous avez mis la main sur un nouvel iPhone 15 ou iPhone 15 Plus et vous vous sentez un peu déçu par la puissance brute développée par les derniers appareils mobiles non Pro d’Apple ? Êtes-vous triste de voir le géant technologique de Cupertino employer cette année encore une stratégie de séparation des processeurs pour ses smartphones Pro et ses smartphones haut de gamme « ordinaires », même après avoir répandu l’amour de la Dynamic Island dans toute la gamme ?

Le dernier rapport spéculatif de MacRumors va probablement vous faire changer d’avis et vous donner le sourire… du moins si vous êtes prêt à attendre l’iPhone 16 ou l’iPhone 16 Plus pour votre prochain achat de téléphone portable.

En effet, les iPhone de 2024 sont déjà sous les feux des projecteurs (et je ne parle pas seulement de l’iPhone SE 4), et un analyste assez fiable affirme connaître un détail clé sur les quatre membres de cette gamme de nouvelle génération bien avant leur lancement.

Que se passe-t-il après un iPhone 15 équipé d’une puce Apple A16 Bionic et un iPhone 14 et 14 Plus équipé d’une puce A15 Bionic ? On pourrait penser qu’un iPhone 16 et 16 Plus équipés d’un processeur Apple A17 Bionic serait la réponse claire et logique à cette question, mais la logique devrait être défiée (de manière positive) par deux smartphones de 2024 dotés d’un processeur A18.

Un grand bon en avant des performances

Oui, les successeurs de l’iPhone 15 et de l’iPhone 15 Plus non pro d’Apple sont susceptibles de faire un grand bond en avant en termes de puissance brute, en passant du SoC A16 Bionic susmentionné à un A18 frugal et bestial fabriqué sur l’architecture 3 nm de deuxième génération de TSMC.

Mais cela ne signifie pas nécessairement que les iPhone 16 et 16 Plus seront capables d’offrir exactement le même niveau de performances que leurs frères de la marque Pro, ces derniers devant au contraire porter la puissance de traitement à de nouveaux sommets grâce à un chipset Apple A18 Pro.

Ce n’est pas vraiment une surprise, étant donné que le processeur de pointe à l’intérieur des iPhone 15 Pro et 15 Pro Max de cette année porte l’étiquette A17 Pro à des fins de marketing plutôt que l’étiquette A17 ou A17 Bionic. Mais comme il n’existe pas de SoC Apple A17 « standard » à l’heure actuelle, il sera certainement intéressant de voir comment l’Apple A18 sous le capot de l’iPhone 16 diffère de l’A18 Pro des 16 Pro et 16 Pro Max.

Bien sûr, il est prématuré de savoir si ces prédictions se réaliseront, et si vous voulez mon avis, il semble très improbable qu’Apple ait déjà décidé quelles puces utiliser pour la série iPhone 16 et comment elles seront nommées.

Autres attentes raisonnables concernant la gamme iPhone 16

Bien que nous ne sommes pas sûrs sur quoi attendre de l’iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro et 16 Pro Max à ce stade de leur processus de développement, il y a déjà pas mal d’informations qui pointent dans la direction d’un tas d’autres mises à jour passionnantes et… de changements intéressants.

Il est difficile de croire, par exemple, que les nombreuses rumeurs entendues ces derniers mois sur une éventuelle augmentation de la taille de l’écran de l’iPhone 16 Pro Max ne se matérialiseront pas.

De même, on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’un téléobjectif « super-periscope » soit installé au dos du plus grand et du plus redoutable des iPhone 16, afin de repousser encore les limites de la photographie mobile avec zoom, tandis que les modèles non Pro devraient enfin adopter un taux de rafraîchissement de l’écran de 120 Hz.

Un bouton physique supplémentaire « Capture » (oui, en plus du bouton Action nouvellement incorporé) a été mentionné pour l’ensemble de la gamme iPhone 16 dans un rapport, mais une fois encore, il est beaucoup trop tôt pour avoir des garanties et il est beaucoup plus prudent de continuer à tout traiter avec prudence et scepticisme. Oui, cela inclut les prévisions d’aujourd’hui concernant le SoC A18/A18 Pro.