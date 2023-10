Test de chute : iPhone 15 Pro Max vs Samsung Galaxy 23 Ultra

Comme on peut le voir dans la vidéo, lors du premier test de chute, les deux appareils ont subi des dommages au niveau du verre arrière, bien que l’iPhone 15Pro Max ait été plus endommagé que le Galaxy S23 Ultra.

La gamme d’iPhone 15 Pro d’Apple est dotée d’un cadre en titane, ce qui devrait rendre le cadre plus durable que les précédents iPhone qui utilisaient de l’aluminium, le Galaxy S23 Ultra étant quant à lui doté d’un cadre en aluminium. L’iPhone est équipé du verre Ceramic Shield d’Apple et le Galaxy S23 Ultra du verre Gorilla Glass Victus 2.

Les nouveaux iPhone d’Apple ont été lancés récemment et nous avons maintenant l’occasion de voir comment leur modèle phare se comporte à côté de l’appareil phare de Samsung. Nous avons déjà vu un test de chute du nouvel iPhone 15 Pro Max et nous en avons maintenant un autre avec l’iPhone 15 Pro Max face à l’appareil phare de Samsung, le Galaxy S23 Ultra, lors d’un test de chute.