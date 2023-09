Le Google Doodle du jour célèbre le 220e anniversaire de Ferdinand Berthier

Ferdinand Berthier, éducateur et philosophe français, est mis à l’honneur dans le Google Doodle d’aujourd’hui. À l’époque où les personnes souffrant de déficiences auditives étaient mal perçues par la société, il a été l’un des premiers à faire campagne pour la culture sourde.

Ce jour-là, en 1803, Berthier est né en Saône-et-Loire, en France. Il commence à fréquenter l’Institut national des sourds de Paris à l’âge de 8 ans, alors qu’il est sourd. Ses parents pensaient qu’il y apprendrait les bases de l’alphabétisation et des compétences professionnelles pour se préparer à un emploi d’ouvrier. Cependant, Berthier réussit bien à l’école et ses professeurs, en particulier Laurent Clerc, le motivent à travailler dans le domaine de l’éducation. Il retourne à l’Institut national des sourds pour enseigner après avoir terminé ses études. À l’âge de 27 ans, il devient l’un des principaux professeurs de l’école.

En 1834, Berthier organise le premier dîner silencieux pour les sourds français. Les années suivantes, le nombre de femmes, de journalistes et de représentants du gouvernement augmente. Berthier réussit également à demander au gouvernement français de créer un groupe chargé de représenter les intérêts de la population sourde. Naissance de la Société Centrale des Sourds-muets. Première organisation de ce type, elle contribue à la mise en place de programmes d’entraide pour les sourds et de cours d’éducation pour adultes.

Berthier a utilisé sa nouvelle notoriété pour mettre en lumière d’autres personnes sourdes, inspirantes et des leçons après être devenu célèbre grâce à ces activités. Il cite fréquemment des poètes de la langue des signes comme auteurs dans ses travaux, tout en écrivant des volumes sur le développement de la langue des signes et des biographies de personnes qui ont lutté pour les droits des Sourds. Entre-temps, il encourage la Société Centrale des Sourds-muets à se développer à l’échelle mondiale. Berthier a été le premier Sourd à obtenir la plus haute distinction française, le Chevalier de la Légion d’honneur, en 1849.

Défenseurs des droits des Sourds

Berthier reste l’un des principaux défenseurs des droits des Sourds, et son travail a permis d’améliorer la compréhension et la perception publique des personnes sourdes et malentendantes, tant en Europe qu’aux États-Unis. Des banquets silencieux sont encore organisés de nos jours dans le monde entier.

En outre, le travail de Berthier a permis de promouvoir l’utilisation de la langue des signes dans l’éducation des Sourds et de sensibiliser le public à la valeur de la langue des signes et de la culture des Sourds. Le plaidoyer et la campagne constants de Berthier ont permis aux personnes sourdes et malentendantes de jouir d’un plus grand nombre de droits de l’homme que jamais auparavant, y compris l’accès aux soins de santé et la possibilité de conduire des véhicules à moteur.