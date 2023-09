TikTok teste les résultats de Google dans ses pages de recherche

Les pages de résultats de recherche de TikTok pourraient bientôt comporter un lien vers les résultats de Google. Bien qu’il ne s’agisse pour l’instant que d’un test, l’intégration de Google Recherche est intéressante pour plusieurs raisons.

Tout d’abord, l’année dernière, un cadre de Google qui dirige la division Knowledge & Information de l’entreprise a observé que les jeunes utilisateurs qui auraient autrefois utilisé Google se tournent désormais vers TikTok et Instagram pour effectuer des recherches sur Internet. « Nous apprenons sans cesse que les nouveaux utilisateurs d’Internet n’ont pas les attentes et l’état d’esprit auxquels nous sommes habitués », a déclaré Prabhakar Raghavan, vice-président senior de Google.

Ce changement de comportement est un changement majeur par rapport à la façon dont les gens sont allés en ligne pendant des années. Les applications sociales accaparent déjà une grande partie du temps de leurs utilisateurs et il n’est pas exagéré d’imaginer que les jeunes n’ont guère besoin de quitter TikTok lorsqu’ils recherchent quelque chose.

Une fonctionnalité repérée par Radu Oncescu montre que la page de résultats de recherche de TikTok contient un lien vers Google pour la même requête, comme le souligne Business Insider. Dans une autre capture d’écran partagée par Oncescu, une fenêtre pop-up de TikTok indique : « TikTok n’approuve pas les résultats de recherche de Google et n’en assume pas la responsabilité ».

TikTok is now displaying a shortcut to Google search?!

Surprising as TikTok has become the search engine of choice for gen-z https://t.co/TB0kHymQLm pic.twitter.com/9t7aUo6FtF

—Matt Navarra (@MattNavarra) September 19, 2023