Voici toutes les variantes de couleurs des Pixel 8 et Pixel 8 Pro

L’événement Pixel se prépare et Google est prêt à présenter ses derniers smartphones phares, les Pixel 8 et Pixel 8 Pro, le 4 octobre.

Comme c’est le cas avec les Pixel de Google chaque année, la plupart des détails ont fuité et nous savons presque tout sur la série Pixel 8, y compris leurs variantes de couleur, les spécifications et même les prix pour certaines régions.

Dans cet article, je vais parler des couleurs des Pixel 8 et Pixel 8 Pro avec leurs images fuitées (mais en quelque sorte officielles). Alors sans plus attendre, sautons dans le vif du sujet.

Couleurs du Pixel 8

Grâce au célèbre Evan Blass, nous avons les rendus officiels du Pixel 8 dans ses différents coloris. Selon la fuite, le Pixel 8 sera disponible en trois variantes de couleur, notamment Rose pivoine, Gris et Noir volcanique. Nous ne savons pas si ces noms seront commercialisés en tant que tels, mais toutes les fuites jusqu’à présent vont dans ce sens. Voici les variantes de couleurs potentielles du Google Pixel 8 :

Il est également dit que le Pixel 8 arborera un design en verre mat avec un écran plat et des bords symétriques. Gardez à l’esprit que le Pixel 8 va être doté d’un objectif ultra-large de 12 mégapixels au lieu d’un objectif de 48 mégapixels, disponible sur le Pixel 8 Pro.

Couleurs du Pixel 8 Pro

Le Pixel 8 Pro se décline à nouveau en trois options de couleurs différentes, notamment le bleu ciel, le porcelaine et le noir volcanique. Google n’opte pas pour des couleurs funky cette fois-ci, comme nous l’avons vu avec la variante Corail du Pixel 7a.

La couleur bleu ciel pourrait être perçue comme trop flashy et trop « visible », mais personnellement, je l’aime bien. De même, la couleur Porcelaine semble fantastique dans les rendus avec le cadre en aluminium poli. Quel est le coloris du Pixel 8 Pro que vous préférez ?

Sans oublier qu’il a été récemment divulgué que Google promettra « sept ans de mises à jour du système d’exploitation, de la sécurité et des abandons de fonctionnalités » avec les Pixel 8 et 8 Pro. C’est donc une référence élevée que l’entreprise cherche à établir, en battant Samsung et OnePlus dans l’écosystème Android.

Dans l’ensemble, je suis enthousiasmé par la nouvelle série Pixel 8, en particulier par le chipset interne Google Tensor G3. Il serait intéressant de voir comment le silicium de troisième génération de Google se compare à l’Apple A17 Pro et au Snapdragon 8 Gen 2. En dehors de cela, le Pixel 8 Pro sera doté d’un téléobjectif de 48 mégapixels avec prise en charge d’un zoom optique 5x et d’un zoom Super Res jusqu’à 30x.

Sans oublier qu’une nouvelle fonctionnalité alimentée par l’IA appelée « Best Take » est également censée faire ses débuts avec la série Pixel 8. Ensuite, Google apporte des contrôles Pro à son application caméra, ce qui était attendu depuis longtemps. Et étrangement, le Pixel 8 Pro est livré avec un thermomètre intégré.

Néanmoins, que pensez-vous des nouvelles options de couleurs pour les Pixel 8 et Pixel 8 Pro ?