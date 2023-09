Apple et Microsoft ont discuté de la vente de Bing à Apple en 2020

Vous savez peut-être déjà que Google verse à Apple des sommes astronomiques pour que son moteur de recherche soit l’option par défaut de l’iPhone. Mais, des cadres de Microsoft et d’Apple se sont rencontrés en 2020 pour discuter d’une éventuelle vente de Bing, selon un nouveau rapport de Bloomberg. Mais les discussions n’ont pas dépassé la phase exploratoire, ce qui indique que les dirigeants d’Apple – y compris Eddy Cue, qui a participé aux réunions – n’ont jamais sérieusement poursuivi l’idée.

Les témoignages recueillis dans le cadre du procès antitrust intenté par la FTC contre Google ont clairement montré qu’Apple n’a jamais envisagé de remplacer le principal moteur de recherche par défaut sur les iPhone. Microsoft pense plutôt qu’Apple n’a évoqué cette possibilité que pour soutirer plus d’argent à Google afin de conserver sa place. « Ce n’est pas un secret qu’Apple gagne plus d’argent sur Bing existant que sur Bing lui-même », a déclaré mercredi Mikhail Parakhin, de Microsoft, devant le tribunal de district des États-Unis.

Le dernier rapport de Bloomberg confirme que l’accord lucratif entre Apple et Google a été l’une des principales raisons pour lesquelles les choses sont restées en l’état. Autrement dit, la raison pour laquelle les négociations avec Microsoft se sont enlisées a beaucoup à voir avec l’importante somme d’argent qu’Apple recevait et reçoit toujours de Google chaque année.

Mais Apple aurait « exprimé des inquiétudes quant à la capacité de Bing à concurrencer Google en termes de qualité et de fonctionnalités ». Cela concorde avec le témoignage de Cue, qui a déclaré « qu’il n’y avait pas d’alternative valable à Google à l’époque » où l’accord a été conclu et qu’une alternative n’a pas encore vu le jour au cours des nombreuses années qui se sont écoulées depuis.

Apple percevrait plus de 20 milliards de dollars par an dans le cadre de l’accord qui garantit la position de Google en tant que moteur de recherche par défaut sur iOS et iPadOS. La semaine dernière, le PDG de DuckDuckGo, un produit de recherche axé sur la protection de la vie privée, a déclaré qu’il y avait trop d’étapes à franchir pour changer le moteur de recherche par défaut de l’iPhone. En réalité, il s’agit d’une opération assez triviale qui ne nécessite que quelques clics dans le menu des paramètres, mais cela montre à quel point la plupart des consommateurs ne s’écartent que rarement de la configuration par défaut.

Apple-Google le mariage parfait

Cela ne veut pas dire que Bing n’a pas eu sa chance : comme le note Mark Gurman de Bloomberg, le moteur de Microsoft a été utilisé par défaut pour les recherches Siri et Spotlight pendant plusieurs années, à partir d’iOS 7. Certains y ont vu le prélude d’un changement plus important, mais Apple n’est jamais allé jusqu’au bout : Safari a toujours maintenu le statu quo et les résultats de recherche Google auxquels les clients s’attendaient. Vers 2016, des réunions ont eu lieu entre les directeurs généraux Tim Cook et Satya Nadella, PDG de Microsoft, au sujet d’un potentiel nouvel accord qui aurait conduit à un changement monumental, mais cela n’a jamais abouti.

Apple et Google ont récemment prolongé leur accord en 2021, de sorte que le discours de Microsoft l’année précédente était probablement une tentative de mettre un frein à ces plans de renouvellement. Voilà qui est fait.