Comment installer macOS Sonoma sur votre Mac ?

Apple a déployé la version publique de macOS Sonoma le 26 septembre 2023, la rendant disponible au téléchargement et à l’installation sur tous les ordinateurs de bureau Mac et MacBook pris en charge, y compris certains modèles plus anciens qui intègrent du matériel Intel.

La dernière version du système d’exploitation de bureau apporte un certain nombre de changements clés et de nouvelles fonctionnalités, notamment une extension du rôle des widgets sur les appareils Apple et le mode Jeu qui rendra le matériel de l’entreprise légèrement plus attrayant pour les joueurs.

La mise à jour logicielle est arrivée peu après le dévoilement de la série iPhone 15, ainsi que de l’Apple Watch Series 9 et de l’Apple Watch Ultra de deuxième génération. Comme pour macOS, Apple a également apporté des mises à jour logicielles majeures à ses autres gammes de produits avec la sortie d’iOS 17.

Quels sont les modèles de Mac compatibles avec macOS Sonoma ?

Vous ne pouvez installer macOS Sonoma que si vous possédez un ordinateur de bureau Mac ou un ordinateur portable MacBook pris en charge – heureusement, Apple a tendance à prendre en charge son matériel vieillissant pendant un certain temps, de sorte que vous n’avez pas besoin des modèles les plus récents et les plus performants pour installer la mise à jour.

Comme annoncé pendant la période de bêta du logiciel, macOS Sonoma peut être installé sur les :

iMac 2019 et versions ultérieures

iMac Pro 2017 et versions ultérieures

Mac Pro 2019 et versions ultérieures

Mac Studio 2022 et versions ultérieures

Mac mini 2018 et versions ultérieures

MacBook Air 2018 et versions ultérieures

MacBook Pro 2018 et versions ultérieures

Si votre Mac ne figure pas sur cette liste, vous ne pourrez malheureusement pas télécharger et installer la mise à jour de macOS. Cependant, la bonne nouvelle c’est que vous utilisez probablement macOS Monterey ou Ventura, qui sont tous deux des versions épurées du système d’exploitation de bureau d’Apple qui restent très fonctionnelles même avec Sonoma.

Comment installer macOS Sonoma ?

Avant d’installer macOS Sonoma, vous devez vérifier que votre modèle est pris en charge par la mise à jour. Si vous disposez d’un modèle éligible, le processus de téléchargement de macOS Sonoma sur votre ordinateur de bureau Mac ou votre MacBook est très simple et direct :

Cliquez sur le menu de l’icône Apple dans le coin supérieur gauche de votre écran Cliquez à nouveau sur Réglages du système Cliquez sur Général dans la partie gauche du menu Réglages Cliquez sur Mise à jour du logiciel sur le côté droit Cliquez sur le bouton Mettre à jour maintenant

Vous devrez attendre que la mise à jour du logiciel soit téléchargée depuis les serveurs d’Apple, ce qui peut prendre un certain temps en fonction de la vitesse de votre connexion Internet. Si vous ne voyez pas la mise à jour de macOS Sonoma dans la liste, vérifiez à nouveau si votre modèle est pris en charge. Vous pouvez afficher le nom du modèle et l’année de votre Mac en cliquant sur l’icône Apple, puis sur À propos de ce Mac.

Pourquoi l’installer ?

Pourquoi mettre à jour votre Mac vers macOS Sonoma ? Pour les nombreuses nouvelles fonctionnalités et améliorations qu’Apple a ajoutées à son système d’exploitation. Les utilisateurs ont accès à tout, de l’amélioration des performances de jeu grâce au mode Jeu à l’amélioration des options de personnalisation et de conception via des éléments tels que les widgets de bureau et les économiseurs d’écran au ralenti.

Parmi les changements les plus importants, citons des corrections automatiques plus précises, des prédictions de texte en ligne, des avertissements “Contenu sensible” dans Messages (et dans certaines applications de messagerie autres que celles d’Apple), une fonction de sécurité appelée Mode verrouillage utile pour les utilisateurs à haut risque, des optimisations pour le partage d’écran, un switch automatique plus rapide pour les utilisateurs d’AirPods, et une fonction Superposition du présentateur qui permet aux utilisateurs de partager leur écran et la vidéo de leur webcam en même temps.

Les utilisateurs qui ont des besoins particuliers en matière d’accessibilité seront ravis d’apprendre qu’Apple a élargi ses fonctions d’accessibilité pour inclure des éléments tels que la voix personnelle pour les utilisateurs qui ont des difficultés à parler, qui est intégrée à la fonction Discours en direct. Par ailleurs, les utilisateurs sourds ont la possibilité d’utiliser les gadgets auditifs Made for iPhone avec leur ordinateur Mac.