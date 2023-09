Une nouvelle fuite du Pixel 8 Pro suggère que la couleur Obsidian aura une finition mate

Dans une énième série de fuites entourant la série Google Pixel 8, nous sommes tombés sur de nouvelles images qui représentent le prochain Pixel 8 Pro dans sa variante de couleur noire, qui dans le passé a été nommée « Obsidian ». Dans la fuite, si elle est exacte, nous pouvons clairement voir que cette fois-ci, nous pourrions obtenir un noir mat à la place.

La fuite semble provenir d’une page Facebook Leaks vietnamienne. Il n’est pas clair à quel point cette fuite est précise, mais elle semble s’aligner avec les rendus de fuites antérieures du Pixel 8 et du Pixel 8 Pro. Une chose à noter est que la photo représentant l’écran avant ne montre pas une lunette parfaitement alignée, remettant en question la validité de la photo, alors gardez à l’esprit que cette information doit définitivement être prise avec un grain de sel.

Cependant, si cette information s’avérait être légitime, elle plairait certainement aux fans du Google Pixel qui ont réclamé un Pixel à dos de verre mat, en particulier en noir. Le Pixel Fold a cette finition, ce qui a été un changement agréable pour la plupart et peut-être l’inspiration pour poursuivre avec cette finition dans les futurs appareils de la dalle Pixel.

On ne sait pas non plus si cette même finition mate s’applique aux autres coloris de la série Pixel 8 qui ont été présentés. Les rendus qui ont fuité et les photos en avant-première du Google Store suggèrent que les couleurs Sky Blue et Peony Rose seront brillantes, puisqu’il s’agira peut-être de couleurs exclusives au Google Store.

En tant que fan du Google Pixel, j’apprécierais certainement que toutes les couleurs soient mates plutôt que brillantes.