Qualcomm préparerait des variantes 4 nm et 3 nm du Snapdragon 8 Gen 3

Le mois prochain, Qualcomm devrait présenter le chipset Snapdragon 8 Gen 3 qui sera fabriqué par TSMC à l’aide de son processeur de 4 nm. Il s’agit du SoC qui remplacera le puissant processeur d’application (AP) Snapdragon 8 Gen 2 que l’on trouve sur la plupart des smartphones Android phares. Mais, une surprise pourrait également survenir.

Des documents fuités, censés provenir de Qualcomm, ont été publiés par le sud-coréen gamma0burst et relayés par Gizmochina, et révèlent une deuxième variante du chipset.

Les documents mentionnent que le SoC Snapdragon 8 Gen 3 comprendra le cœur de processeur principal Cortex-X4, le cœur de processeur de performance Cortex-A720 et le cœur de processeur d’efficacité Cortex-A520, comme on s’y attend. Mais, ils précisent également qu’il y aura une deuxième variante.

Alors que le Snapdragon 8 Gen 3 AP sera produit en utilisant le nœud de processus 4 nm de TSMC, la seconde variante sera produite en utilisant le nœud N3E (amélioré) 3 nm de TSMC. Actuellement, seuls deux smartphones, l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max, sont équipés de puces de 3 nm (le A17 Pro).

Un nœud de traitement plus bas signifie un ensemble de caractéristiques plus petit, ce qui signifie des transistors plus petits. Avec des transistors plus petits, il est possible de faire tenir plus de choses dans l’espace restreint d’une puce, ce qui lui permet d’être plus puissante et plus économe en énergie. Par conséquent, la variante de 3 nm du SoC Snapdragon 8 Gen 3 devrait comporter plus de transistors que la variante 4 nm.

De réelles différences de performances ?

En 2022, Qualcomm a remplacé le Snapdragon 8 Gen 1, qui était produit à l’aide du processeur 4 nm de Samsung, par le Snapdragon 8+ Gen 1, construit par TSMC à l’aide de son processeur 4 nm. Cette décision s’est avérée judicieuse pour Qualcomm, car le Snapdragon 8+ Gen 1 était 30 % plus efficace et ne surchauffait pas. En outre, Samsung Foundry n’aurait obtenu qu’un rendement de 35 % avec le nœud de 4 nm utilisé pour le Snapdragon 8 Gen 1, alors que TSMC a obtenu un rendement de 70 % avec ce nœud.

Le rendement est le pourcentage de puces qui passent le contrôle de qualité à partir d’une seule plaquette par rapport au nombre total de puces que la plaquette contient.

Contrairement à 2022, lorsque le Snapdragon 8+ Gen 1 a remplacé le Snapdragon 8 Gen 1, les documents divulgués indiquent que les deux variantes du Snapdragon 8 Gen 3 seront dévoilées en même temps. Cela devrait avoir lieu le 24 octobre lors du Snapdragon Summit à Hawaï. Il n’est pas clair si la seconde variante du Snapdragon 8 Gen 3 utilisera le nom Snapdragon 8+ Gen 3.

Pour rappel, les deux variantes du chipset auront exactement la même configuration. La seule différence entre les deux sera le nœud de processus utilisé pour construire chaque composant. Et cela ne semble pas inclure le Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy qui devrait être une version overclockée de la puce 4 nm.