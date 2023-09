X, anciennement connu sous le nom de Twitter, a informé ses utilisateurs qu’il allait fermer les Cercles, une fonctionnalité qui permettait aux utilisateurs de partager des tweets avec un groupe limité de personnes. X a confirmé cette décision à la fois sur ses pages d’aide et par le biais d’un message X.

PSA: we’re disabling Circles by October 31. more info → https://t.co/sHY9l6SUFw — Support (@Support) September 21, 2023

Twitter a lancé les Cercles l’année dernière, avant de devenir X, mais la fonctionnalité n’a jamais été adoptée à grande échelle. Dans son centre d’aide, X a mis à jour la description de la fonctionnalité comme suit :

À partir du 31 octobre 2023, les Cercles seront obsolètes. Après cette date, vous ne pourrez plus créer de nouveaux posts limités à votre Cercle, ni ajouter des personnes à votre Cercle. Vous pourrez par contre supprimer des personnes de votre Cercle en vous en désabonnant comme indiqué ci‑dessous.

X n’a pas précisé la raison pour laquelle cette fonctionnalité sera supprimée, et il n’est pas clair pourquoi il a choisi ce moment pour le faire. En outre, il reste à voir comment cette décision de fermer les Cercles sera accueillie par les utilisateurs qui s’en servent réellement.

Certains ont déclaré que Cercles était beaucoup trop analogue à la fonction Communautés, et c’est peut-être l’une des raisons pour lesquelles X a décidé d’en supprimer une. Il est logique qu’en essayant de réduire les dépenses et de monétiser davantage la plateforme, X se débarrasse des fonctionnalités qui semblent redondantes et se concentre sur le développement de fonctionnalités plus largement utilisées.

Elle sera retirée le 31 octobre

Seul l’avenir nous dira si Communautés sera en mesure de combler le vide laissé par Cercles. En attendant, les utilisateurs qui cherchent un moyen de partager des tweets avec un groupe limité de personnes peuvent envisager d’utiliser d’autres plateformes, telles que les groupes Facebook ou les serveurs Discord, parmi d’autres plateformes existantes.

La fonctionnalité ne sera pas retirée avant le 31 octobre, il vous reste donc plus d’un mois pour l’utiliser ou trouver une alternative si c’est quelque chose que vous utilisiez souvent. Il est clair que X n’a pas fini de modifier son mode de fonctionnement, et il est donc tout à fait possible que d’autres fonctionnalités soient supprimées.