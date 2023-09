Les fuites étaient fausses, les puces Meteor Lake d’Intel arriveront sur les ordinateurs de bureau

Il y avait un autre élément intéressant pour les utilisateurs de PC intéressés par Meteor Lake. Dans l’interview de PCWorld, on a demandé à Johnston Holthaus si Intel allait « revenir à une époque où il y avait une famille de processeurs pour les mobiles et une famille de processeurs distincte pour les ordinateurs de bureau ».

Rien de tout cela ne confirme quand exactement en 2024 les puces Meteor Lake pour les ordinateurs de bureau feront leur apparition, nous devrons donc attendre plus d’informations à ce sujet. Mais ce qui est sûr, c’est que l’aveu surprenant de l’interview a mis à mal les précédentes fuites et suggère soit que les rumeurs étaient erronées, soit qu’Intel a changé d’avis à la dernière minute.

De précédentes fuites ont suggéré que les versions de bureau des puces Meteor Lake n’arriveraient pas après leurs équivalents mobiles, mais que ces puces pourraient ne pas arriver du tout. Par exemple, une diapositive apparemment officielle a supprimé toute mention de Meteor Lake de la feuille de route 2023 d’Intel, et on a largement supposé que cela signifiait que Meteor Lake n’arriverait pas du tout sur les ordinateurs de bureau. Au lieu de cela, il se pourrait qu’Intel ait simplement repoussé le lancement à l’année suivante.

Les nouvelles informations proviennent d’un entretien de PCWorld avec Michelle Johnston Holthaus, vice-présidente exécutive et directrice générale du Client Computing Group d’Intel. PCWorld s’est entretenu avec Johnston Holthaus lors de l’événement Intel Innovation 2023 et a réussi à lui arracher quelques informations inconnues jusqu’alors.